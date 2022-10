Ile tych watów?! Pierwsze przecieki z testów GeForce RTX 4090

Na naszych stołach testowych jest już GeForce RTX 4090 ROG Strix Gaming OC , ale z racji embargo do 12.10 nie możemy o nim powiedzieć nic, a nic. Niektórzy robią to jednak za nas, wrzucając do sieci publiczne zdjęcia, które stanowią pierwsze przecieki z testów GeForce RTX 4090.