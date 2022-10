W Turcji powstaje kolejny dron. Alpin będzie wyjątkowy zwłaszcza z jednego powodu

Pierwszy turecki bezzałogowy helikopter – tym właśnie będzie dron Alpin

Dowiedzieliśmy się właśnie, że turecki rząd wprowadził program rozwoju krajowych dronów-helikopterów na listę regionalnych priorytetów, co otwiera firmom zainteresowanym takimi produktami drogę do potencjalnych dotacji. Pierwszym takim przykładem jest turecka firma inżynieryjna Titra, która właśnie została wytypowana do otrzymania rządowych dotacji na realizację ambicji wyprodukowania pierwszego w kraju bezzałogowego helikoptera o nazwie Alpin.

Czytaj też: Tak wygląda ulepszony bombowiec B-52. Mamy dla Was render i podsumowanie zmian

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, turecki rząd wykupi drony Alpin po udanych testach terenowych, a firma rocznie będzie produkować 10 ich egzemplarzy, zajmując się ciągle produkcją 250 dronów kamikaze. Warto podkreślić, że Titra nie odpowiada za projekt w stu procentach, bo w rzeczywistości Alpin powstaje już od 2019 roku i narodził się ze współpracy z UAVOS, czego owocem była konstrukcja bazująca na załogowym włoskim ultralekkim śmigłowcu Heli-Sport CH-7.

Czytaj też: Po raz pierwszy możemy to obejrzeć! Tak zwalcza drony “mikrofala na kółkach”

Ten duet firm zajmuje się przekształceniem oryginału w dwufunkcyjne (plan obejmuje realizacje celów cywilnych i wojskowych) śmigłowce bezzałogowe, których prototypy wykonały pierwsze loty przed dwoma laty. W obecnej formie śmigłowce Alpin mierzą 7 x 1,5 x 2,35 metra (długość, szerokość, wysokość), a średnica ich głównego wirnika sięga 6,28 metra. Wirnik rozkręca 115-konny silnik Rotax 914 UL, pozwalający dronowi rozwijać do 160 km/h prędkości przelotowej i wznosić się na nawet 5000 metrów. Jego maksymalny zasięg wynosi 840 km, a wytrzymałość sięga 7 godzin bez ładunku lub 2 godziny po pełnym załadowaniu.

Czytaj też: Chiny kopiują amerykańską strategię. Dron Loong-1E przypomina bezzałogowca Gray Eagle

Pod kątem możliwości masa własna Alpin wynosi 340 kilogramów, a możliwości transportowania maksymalnego ładunku użytecznego sięgają 200 kg (wraz z paliwem). Ich wyposażenie obejmuje szerokopasmowy kanał komunikacji satelitarnej (z opcją połączenia się z naziemną stacją kontroli), możliwość przekazywania informacji w czasie rzeczywistym do operatorów, w pełni redundantny system autopilota oraz system automatycznego startu i lądowania. Zważywszy na obecność kamer hiperspektralnych, radaru z syntetyczną aperturą oraz kamer EO/IR będzie idealnym zwiadowcom.