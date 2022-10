Home Nauka Mniejsze, szybsze i do tego wydajniejsze tranzystory polowe. Naukowcy rozwiązali największy problem

W dążeniu do zmniejszania rozmiarów FET, czyli tranzystorów polowych, naukowcy od lat mierzyli się z problemem niekorzystnych efektów. Te występują dokładnie w tych momentach, kiedy to długości kanałów są mniej więcej równe obszarom ładunku przestrzennego złącz źródłowych i drenowych w jego podłożu. Można jednak temu zaradzić, stosując specjalne kanały półprzewodnikowe i to właśnie udało się naukowcom z Peking University i University of Texas.