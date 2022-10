Zielony metanol paliwem przyszłości? Sąsiad Polski planuje rewolucję w branży wielkich kontenerowców

Firma Maersk, duński gigant w towarowym transporcie morskim, przekazał w informacji prasowej, że zlecił zbudowanie sześciu ogromnych kontenerowców, dla których paliwem będzie zielony metanol.

Zamówienie jest częścią większego planu dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 roku.

Statki transportowe mają zostać zbudowane do 2025 roku. Pomieszczą one do 17 tysięcy kontenerów i będą wyposażone w silniki dwupaliwowe, w tym na zielony metanol. Szacuje się, że w ciągu roku kontenerowce zredukują emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż o 800 tys. ton.

Zielony metanol – jak powstaje?

Zielony metanol jest produkowany z zielonego wodoru, który uzyskuje się w drodze elektrolizy. Następnie przeprowadza się reakcję wodoru z biogenicznym dwutlenkiem węgla, czyli tym pochodzącym na przykład ze spalania biomasy. Wówczas uzyskujemy paliwo, które może z powodzeniem być wykorzystywane chociażby na statkach transportowych.

Uważa się, że zarówno wodór, jak i metanol są ekologicznymi i zrównoważonymi dla środowiska źródłami energii. Zielony metanol ponadto może wpłynąć na znaczną redukcję emisji tlenków azotu i siarki do atmosfery.

Jak twierdzi Adolfo Benedito Borrás z hiszpańskiej firmy AIMPLAS, która działa nad stworzeniem taniej i łatwej metody produkcji zielonego metanolu: