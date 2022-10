Zrzucanie tkanki tłuszczowej nigdy nie było prostsze. Naukowcy wiedzą, jak “zamienić” zły tłuszcz na dobry

Manipulacja gospodarką tłuszczową w naszych organizmach może być na wyciągnięcie ręki. Dzięki niej zrzucanie tkanki tłuszczowej będzie banalne

Przedstawione w Scripps Research badania koncentrują się na różnicy między białym i brązowym tłuszczem w ludzkim ciele oraz na procesach metabolicznych, które promują jeden rodzaj tłuszczu nad drugim. W praktyce białe komórki tłuszczowe przechowują nadmiar energii w tym, co dręczy nas każdego lata przy wejściu na plażę, podczas gdy brązowe komórki tłuszczowe spalają tę zmagazynowaną energię do produkcji ciepła. Na dodatek pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem równowagi metabolicznej, które mogą prowadzić do warunków takich jak otyłość i cukrzyca.

Wspomniani naukowcy trafili na zatwierdzony przez amerykańską agencję FDA leku na astmę o nazwie zafirlukast, który okazał się skuteczny w wyjątkowych terapiach odchudzających. Te zakładają “przekonanie” naszego organizmu, aby ten generował nie biały, a brązowy tłuszcz przy kalorycznych nadwyżkach lub nawet przekształcał “ten zły” tłuszcz w “dobry”.

Eksperymenty z hodowlą komórkową wykazały, że zafirlukast może zmienić białe komórki tłuszczowe w brązowe komórki tłuszczowe i nawet pójść krok dalej i bezpośrednio je przekształcać. Problem? Zafirlukast jest toksyczny, kiedy jest podawany w dużych dawkach. Samo jego istnienie popchnęło jednak naukowców do poszukiwania metabolitu, który zapewniałby ten sam efekt, ale bez skutków ubocznych, w czym pomogła im metabolomika.

To dzięki tej dziedzinie nauki, a raczej opracowanej na własne potrzeby techniki, która jest pod nią podciągnięta, odszukali jeden szczególny metabolit (wśród całych tysięcy), który wyzwala tworzenie brązowych komórek tłuszczowych bez powodowania jakiejkolwiek szkody dla komórki. Mowa o myristoylglycine, który jest biosyntetyzowany na leczenie zafirlukastem i naśladuje zdolności brązowienia tłuszczu bez toksycznych skutków leku. To dobrze wróży ścieżce naukowców w kierunku zastosowania terapeutycznego, a także pokazuje, jak naturalnie występujące metabolity mogą być wykorzystywane w leczeniu chorób.

