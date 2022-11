Model 3D swojego ciała wygenerujesz na pstryk. Wystarczy smartwatch

BodyTrak może pomóc w generowaniu modeli 3D ciał ludzi

Kiedy mowa o “zbieraniu informacji na temat użytkownika” i gadżetach do noszenia, to na myśl od razu może przyjść nam jedno – zdrowie. Dzięki technologii w BodyTrak smartwatch byłby w stanie uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat postawy i mechaniki ciała, a odpowiedni system sztucznej inteligencji mógłby wykorzystywać te dane do np. korygowania postawy czy informowania o potencjalnych problemach zdrowotnych. Z ruchu i postawy można bowiem wiele wyczytać i doskonale wie o tym zespół badawczy z Cornell University.

BodyTrak wykorzystuje niewielką kamerę RGB, która zbiera dane na temat użytkownika, a na ich podstawie specjalnie wyszkolony system sztucznej inteligencji skonstruuje modele całego ciała. W obecnym stanie ten duet jest w stanie wygenerować modele 3D ciał użytkowników w 14 różnych pozach. Zademonstrowano to podczas testu z 9 zaangażowanymi użytkownikami, którzy nosili kamerę podczas wykonywania codziennych czynności. Dzięki pojedynczej kamerze noszonej na nadgarstku i skierowanej na ciało, system był w stanie skonstruować pełne modele ze średnim błędem pozycjonowania wynoszącym 6,9 cm. Jak na tak prosty sprzęt, to wręcz fenomenalny wynik.

Nasze badania pokazują, że nie potrzebujemy, aby nasze ciała były w pełni w zasięgu widzenia kamery, aby móc je wyczuwać. Jeśli jesteśmy w stanie uchwycić tylko część naszego ciała, to jest to wiele informacji do wnioskowania, [na podstawie których możemy] zrekonstruować pełne ciało – powiedział główny autor badań Hyunchul Lim.

Tego typu technologia może znaleźć zastosowanie zarówno na rynku medycznym, jak i “gadżeciarskim”, a nawet przemysłowym. Może bowiem zrewolucjonizować nawet systemy do motion capture, które tradycyjnie wymagają drogiego sprzętu do śledzenia ciał specjalnie przygotowanych do tego użytkowników. Tego typu zastosowanie systemu ma najwięcej sensu, bo wedle naukowców obecne smartwatche nie mają niezbędnych kamer i sprzętu do przeprowadzenia pełnego wykrywania ciała.