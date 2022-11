Nvidia czeka, aż opadnie kurz. Niesławny RTX 4080 12 GB powróci pod inną nazwą

Afera wokół GeForce RTX 4080 12 GB wydaje się osłabiać. Wreszcie firma nazwie tę kartę tak, jak powinna

W ogólnym rozrachunku nazywanie dwóch kart tą samą nazwą nie jest aż tak nietypowe. Często zdarzało się, że na rynek wpadały dwa modele, które możliwości rdzenia miały wprawdzie identyczne, ale już podsystem pamięci odmienny, co sprowadzało się do zwiększenia/zmniejszenia pojemności VRAM, a przy tym dostępnej magistrali i tym samym przepustowości. Z GeForce RTX 4080 16GB i RTX 4080 12GB sprawa miała się jednak inaczej – w rzeczywistości były to dwie odmienne karty, bo według wszystkich znaków na niebie i ziemi ten drugi model Nvidia powinna nazwać mianem RTX 4070.

Powodów ku temu jest kilka, ale najważniejsze jest to, że wspomniane modele nawet nie wykorzystywały tego samego procesora graficznego. Tak jak RTX 4080 12 GB łączył AD104-400 z 7680 rdzeniami CUDA i 192-bitową magistralę dla pamięci GDDR6X, tak wersja 16 GB sięgnęła po AD103 z 9728 rdzeniami CUDA i 256-bitową szyną GDDR6X. Trzymanie tego pod rodziną “RTX 4080” pasowało jak pięść do oka. Zwłaszcza że AD104-400 to pełnoprawny procesor graficzny z tej rodziny (AD104), a więc coś, co od dawna wiązano z wariantami Ti.

Dlaczego więc nie nazywała go tak od początku? Jak nie wiadomo o co chodzi, to jednocześnie wiadomo, o co chodzi. Dzięki takiej taktyce Nvidia mogła zażyczyć sobie więcej za “niby RTX 4080” i świadomie wprowadzać w błąd nieobeznanych klientów. “RTX 4080 to przecież RTX 4080” – mogliby pomyśleć i tak oto wtopiliby pieniądze, bo wydajnościowa różnica między tymi modelami sięga z całą pewnością dobrych 30%.

The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead. November 8, 2022

