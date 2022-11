Czy ktoś jeszcze potrzebuje desktopa? Laptopy z RTX-ami 4000 będą potężne

Najnowsze przecieki zdradzają wydajność i planowane modele mobilnych kart GeForce RTX 4000

Serwis Wccftech zasięgnął najnowszych informacji u swojego “tajemniczego źródła”, od którego doczekał się szczegółów co do wydajności kart graficznych GeForce RTX 4000 Mobile, czyli wariantów mobilnych kart nowej generacji od Nvidia. Wedle nich laptopy z RTX-ami 4000 będą mogły cieszyć się wzrostem wydajności o około 30% w stosunku do ich starszych odpowiedników. Te liczby miała przedstawić NVIDIA wąskiemu gronu odbiorców, zaznaczając, że mobilny GeForce RTX 4070 będzie w stanie rozłożyć na łopatki mobilnego RTX 3080 Ti, przewyższając jego możliwości o aż 15%.

Nie jest to więc byle jaki wzrost, ale osobiście wolę poczekać z niektórymi wnioskami do pierwszych testów systemów chłodzenia i zasilania wymaganych do tych laptopów “nowej generacji”, a przynajmniej zdjęć rzeczywistych modeli, które ujawnią ich grubość. Zwłaszcza że GeForce RTX 4000 będą towarzyszyć procesory nowej generacji od AMD oraz Intela, których prądożerność również wzrosła względem poprzedniej generacji.

Długo na to nie będziemy musieli jednak czekać, bo już 3 stycznia firma Nvidia ma zamiar zaprezentować te nowe mobilne karty graficzne w postaci:

GeForce RTX 4080 Ti lub RTX 4090 Mobile 16GB

GeForce RTX 4080 Mobile 12GB

GeForce RTX 4070 Mobile 8GB

GeForce RTX 4060 Mobile 8GB

GeForce RTX 4050 Mobile 6GB

GeForce RTX 3050 6GB

Będzie to jednak dopiero zapowiedź. Na pierwsze testy i wprowadzenie nowych modeli laptopów do sprzedaży będziemy musieli prawdopodobnie poczekać nieco dłużej.