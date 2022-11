Home Nauka Badacze dokonali przełomu – opracowali tanie i przyjazne dla człowieka generatory termoelektryczne

Badacze dokonali przełomu – opracowali tanie i przyjazne dla człowieka generatory termoelektryczne

Czasy energetycznej rewolucji, w której obecnie żyjemy, będą postrzegane w historii ludzkości jako bezsprzecznie wyjątkowe i kluczowe. To właśnie dziś wyzbywamy się problemów związanych z rewolucją przemysłową i wchodzimy w erę OZE oraz dbania o środowisko. Wprawdzie do osiągnięcia ideału jeszcze nam daleko, ale szereg wynalazków i odkryć przybliża nas do tego z dnia na dzień. Przykładowo w dążeniu do efektywnego przekształcania ciepła w energię elektryczną w sposób bezpieczny dla człowieka, materiałoznawca Emmanuel Guilmeau z laboratorium CRISMAT we Francji wraz ze swoim zespołem naukowców stworzył wyjątkowe, bo przyjazne dla człowieka generatory termoelektryczne.