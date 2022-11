Mamy nowego polskiego astronautę. Zdumiewające, ilu kandydatów pokonał Sławosz Uznański

Sławosz Uznański został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do Rezerwy Astronautów. Poza nim na liście rezerwowej znalazło się jeszcze 10 osób. Korpus podstawowy stanowi 6 osób, w tym jedna z niepełnosprawnością. Wybór Polaka jest ogromnym wyróżnieniem dla naszego kraju.

Pomimo tego, że dr Uznański znajduje się na liście rezerwowej, może zostać w każdej chwili zaangażowany do misji kosmicznych. Zwłaszcza jeśli ESA zdecyduje rozszerzyć programy załogowe, co jest bardzo prawdopodobne, gdy Rosja wycofa się ze współpracy. Wówczas polski astronauta może polecieć m.in. na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

💥Wielki sukces! 🇵🇱 naukowiec – Sławosz Uznański wybrany do rezerwowego korpusu astronautów @ESA 👨‍🚀

W 1,5-rocznych eliminacjach, dzięki atutom takim jak np. dośw. pracy w #CERN przy #LHC, pokonał >22 tys. kandydatów z całej Europy.

Więcej 👀https://t.co/N28DISsTEB#POLSA #CM22 pic.twitter.com/hP6ES1uica — Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) November 23, 2022

Sławosz Uznański polskim astronautą. ESA podała listę nowych osób

Rekrutacja ESA trwała półtora roku, a jej wyniki były ogłoszone 23 listopada w Grand Palais Éphémere w Paryżu. O wyborze Uznańskiego przeważył fakt, że jest on niezwykle doświadczonym pracownikiem naukowym w dziedzinie przemysłu kosmicznego. Na co dzień pracuje on jako operator Wielkiego Zderzacza hadronów LHC w CERN, w Genewie. Sławosz Uznański zajmuje się tam projektowaniem elektroniki odporniej na promieniowanie, co jest również bardzo istotną kwestią w warunkach kosmicznych – dowiadujemy się z informacji prasowej PAP.

Jak skomentował nominację sam zainteresowany?

To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu – docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału. Jako Polak jestem dumy, że będę reprezentował nasz kraj przy realizacji wspólnego, europejskiego programu kosmicznego. Nasz udział w nim już jest istotny. Jestem przekonany, że będzie znacząco większy.

Sławosz Uznański jest z pochodzenia Łodzianinem. Ukończył tamtejszą politechnikę z tytułem magistra inżyniera w 2008 roku, ale również posiada równoległy dyplom z Uniwersytetu Nantes we Francji i tytuł inżyniera na Politechnice w Nantes. Pracę doktorską obronił w 2011 roku na Uniwersytecie Aix-Marseille również we Francji. Doświadczenie naukowe Polaka jest niezwykle imponujące. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów. Ponadto prowadził wiele wykładów dotyczących projektowania systemów kosmicznych, organizował warsztaty dla biznesu, recenzował wiele projektów satelitów komercyjnych.

KOSMOS! Sławosz Uznański, łodzianin, absolwent Politechnika Łódzka oficjalnie został astronautą ESA – European Space Agency! 🚀 pic.twitter.com/lBZhfOnfoM — Łódź (@Miasto_Lodz) November 23, 2022

Europejska Agencja Kosmiczna poprzednią rekrutację na astronautów przeprowadziła w 2009 roku. Po 13 latach postanowiono odświeżyć i uzupełnić skład załogi. Co ciekawe, na liście podstawowej znalazł się również John McFall, który stał się pierwszym na świecie astronautą z niepełnosprawnością – donosi Reuters. 31-latek, który utracił w wypadku prawą nogę, pomoże inżynierom z ESA w projektowaniu sprzętu potrzebnego do lotów kosmicznych otwartych na szerszą grupę osób wykwalifikowanych.