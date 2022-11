Smoczy Ogień dowiódł swojej mocy i precyzji. Ta broń może zmienić wiele na polach walki

DragonFire przetestowany. W najnowszym teście Smoczy Ogień dowiódł swojej mocy i precyzji

Już wcześniej liczne udowodniły ogromny potencjał drzemiący w broni laserowej, która uwalnia systemy przeciwlotnicze od potrzeby stosowania pocisków za wiele setek tysięcy dolarów, a na dodatek zachowuje wysoką skuteczność, choć na mniejszym zasięgu, bo do linii wzroku. Dzięki broni laserowej neutralizacja np. drona kosztuje nie przynajmniej kilka tysięcy dolarów, a ledwie kilka i co najważniejsze, tak długo, jak dana platforma ma dostęp do zasilania, tak długo “magazynek” broni laserowej jest pełny. O ile na polu bitwy to coś ograniczonego, tak na np. okrętach z reaktorami jądrowymi już wcale nie.

Czytaj też: USA walczy o swój kultowy samolot szturmowy. Robi BRRRT, a teraz sięgnie po drony

Obecnie nie wiadomo dokładnie tego, gdzie trafi DragonFire, ale zważywszy na jego gabaryty, powinien móc trafić zarówno na pojazdy lądowe, jak i mobilne platformy w formie dodatku do obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Pewne jest jednocześnie, że potencjał tej broni laserowej jest ogromny, a ona sama spisuje się wzorowo. Niedawny test to potwierdził, jako że na poligonie Dstl w Porton Down firma MBDA i partnerzy z konsorcjum DragonFire wykonali z sukcesem pierwsze statyczne strzelania z lasera dużej mocy. Tym samym dowiedli suwerennych zdolności podmiotów brytyjskich w zakresie konstruowania tego typu broni.

Czytaj też: Te nowe podwodne drony wojskowe wielkości autobusów będą przeciekać. Zaraz… co?

Udane próby stanowią kolejny etap w dążeniach do budowy brytyjskich zdolności do suwerennego opracowania broni laserowej (laser directed energy weapon – LDEW). Współpraca MBDA, Leonardo, QinetiQ i Dstl stawia Wielką Brytanię w czołówce krajów prowadzących badania i rozwijających technologie broni laserowej. Wyniki prób potwierdziły założenia projektu i dały zespołowi pewność, że DragonFire szybko zaoferuje wyjątkowe możliwości militarne. – powiedział Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK.

Próby prowadzono przy użyciu dostarczonego przez firmę QinetiQ demonstratora lasera generującego moc rzędu 50 kW, układu sterowania wiązką firmy Leonardo, a także zaawansowanych systemów przetwarzania obrazu oraz dowodzenia i kontroli (C2) opracowanych i zbudowanych przez inżynierów MBDA. Testy dowiodły, że DragonFire może bezpiecznie kontrolować i skupić moc lasera z niezwykłą precyzją w odległym punkcie. Najnowsze strzelanie było częścią drugiej serii prób, mających udowodnić dokładność i moc nowatorskiej broni laserowej DragonFire.

Czytaj też: Masowa wyrzutnia dronów. Chiny chwalą się potencjalną bronią przyszłości

Pierwszy test, który miał miejsce w lipcu 2022 roku, pokazał, że DragonFire może skutecznie i z wyjątkową precyzją śledzić oraz atakować cele powietrzne i morskie. Następnym krokiem w rozwoju tej broni będzie połączenie wyników obu dotychczasowych prób. Konstruktorzy sprawdzą w operacyjnie reprezentatywnych scenariuszach możliwość zwalczania celów przez system stanowiący kombinację układu śledzenia obiektów i lasera o dużej mocy.