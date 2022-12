Laptop na świąteczny prezent? Acer Nitro 5 będzie świetnym wyborem

Wysoka wydajność tam, gdzie jej potrzebujesz, czyli Acer Nitro 5 w praktyce

Laptopy Acer Nitro 5 występują w całej masie wersji, ale to te w cenie 4500-6500 wydają się najrozsądniejszym wyborem “dla każdego”. Oczywiście wiele zależy od Waszych wymagań, ale jeśli poszukujecie najciekawszego połączenia możliwości za jak najbardziej racjonalną cenę, to świetnym wyborem będzie m.in. Acer Nitro 5 łączący kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 w wersji mobilnej i procesor AMD Ryzen 7 6800H. Dlaczego? Bo to po prostu sensowne połączenie mocy obliczeniowej zarówno po stronie procesora, jak i karty graficznej.

Kiedy tylko laptop złoży zapotrzebowanie na wyższą moc obliczeniową po stronie GPU, wbudowany we wspomnianego Ryzena procesor Radeon 680M oddaje pałeczkę uśpionej wcześniej karcie graficznej GeForce RTX 3060 w wersji mobilnej. Jej TGP wynosi nominalnie 80 watów, ale z trybem Dynamic Boost wartość ta jest podbijana do 140 watów, aby w razie możliwości (przy odpowiednim zasilaniu i utrzymaniu racjonalnych temperatur) podbić taktowanie procesora graficznego i uzyskać tym samym wyższą wydajność.

W przypadku GeForce RTX 3060 w wersji mobilnej mamy do czynienia z modelem łączącym 6-GB pamięci GDDR6 z procesorem graficznym GA106 dzierżącym 3840 rdzeni CUDA. To świetny model z myślą o graniu zarówno w Full HD w bardziej wymagające gry (wtedy możecie liczyć na płynność rzędu 50-120 klatek na sekundę) oraz te nastawione na konkurencję z innymi, gdzie osiągnięcie 165 FPS jest pestką. Jest to o tyle ważne, że Acer Nitro 5 dzierży 15,6-calową matrycę LED IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu rzędu 165 Hz, a więc połączenie idealne pod praktycznie każdy tytuł.

Nowoczesny procesor AMD Ryzen 7 6800H, który staje w szranki z Intel Core i7-12700H, ma do zaoferowania 8 rdzeni pracujących z taktowaniem od 3,2 do 4,7 GHz. Te rdzenie mogą pochwalić się obsługą techniki wielowątkowości, co zapewnia systemowi dostęp do 16 wątków, między którymi może rozdystrybuować zadania. Dzięki takiej liczbie rdzeni możecie nie tylko grać w najbardziej zaawansowane gry, ale też wykonywać wiele zadań jednocześnie, wliczając w to granie w mniej wymagające tytuły i pracę na drugim monitorze. Jeśli zresztą o pracy mowa, ten procesor poradzi sobie z najbardziej wymagającymi programami, a w sukurs przychodzi mu równie zaawansowana karta graficzna.

W sferze pamięci standardowo otrzymujemy połączenie 16 GB pamięci DDR5-4800, czyli tej nowszego typu (nie DDR4) z 512 GB dyskiem SSD M.2 PCIe z opcją montażu dodatkowego nośnika. Warto też wspomnieć o 2,42-kilogramowej wadze laptopa, obecności trzech USB 3.2, jednego USB-C wspierającego DisplayPort, pojedynczego HDMI oraz RJ-45 oraz wsparciu Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6E. Oczywiście w tym modelu nie zabrakło też kamery internetowej, wbudowanych głośników stereo oraz mikrofonów, a na dodatek podświetlonej klawiatury. Jako że na tyle znalazły się kluczowe złącza (zasilania, USB-C oraz HDMI), taki układ ułatwia zarządzanie przewodami, a zaproponowana dystrybucja otworów wentylacyjnych z wpływa pozytywnie na utrzymywanie niższej temperatury.

Acer Nitro 5 to nie tylko wydajne komponenty. Stojąca za nimi technologia robi cuda nie tylko w grach

Dla tych, którzy nie siedzą zbyt głęboko w sprzęcie, ale dostrzegają ogromny potencjał technologii, której działanie sprzęt ten umożliwia, najważniejsza będzie informacja o wsparciu przez laptopy Acer Nitro 5technologii Nvidia RTX. Wszystko dzięki wbudowanym w procesory graficzne GeForce RTX specjalne rdzenie Tensor oraz RT, które wnoszą przyjemność z grania na zupełnie nowy poziom, umożliwiając działanie funkcji Deep Learning Super Sampling (DLSS) oraz Ray-Tracingowi w czasie rzeczywistym.

Cyberpunk 2077, RT: wyłączony vs RT: Ultra

Podczas gdy Ray-Tracing sprawia, że oświetlenie w grze zyskuje na jakości oraz realizmie, DLSS znacząco podbija płynność działania (liczbę klatek na sekundę) tytułu, który wspiera tę technologię (obecnie jest ich cała masa z tymi najbardziej zaawansowanymi na czele). Mowa o wzrostach rzędu nie kilku, a kilkudziesięciu nawet klatek na sekundę bez zauważalnych lub znaczących strat na jakości obrazu. Pokochają to zwłaszcza gracze gier e-sportowych, jako że im więcej klatek na sekundę generuje system, tym płynniej działa gra, a jej responsywność wzrasta poprzez obniżanie input-lagu, co w ogólnym rozrachunku dodatkowo zwiększa zapewniania przez GeForce RTX technologia Reflex.

Wzrost płynności dzięki DLSS

Na tym lista zalet posiadania laptopa z kartami GeForce RTX się nie kończy, bo oprócz tych trzech funkcji, zapewniają one również dostęp do Nvidia Broadcast i RTX Voice z myślą o podbiciu jakości nagrań, ciągle aktualizowanych i dopracowywanych sterowników dla graczy (Game Ready) oraz twórców (Studio) czy wreszcie aplikacji towarzyszących w formie m.in. GeForce Experience.

Przykłady działania tych wszystkich funkcji możecie podejrzeć powyżej, a jeśli interesują Was szczegóły działania samych funkcji, koniecznie skorzystajcie z ukrytych w tekście hiperłączy. W przeciwnym wypadku nie obijajcie się i lećcie do sklepu po nowego laptopa z serii Nitro 5 Acera – nie zawiedziecie się.