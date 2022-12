Rusza nowa komercyjna morska elektrownia wiatrowa. Zasili 150 tys. gospodarstw domowych

Noshiro Farm to pierwsza komercyjna morska elektrownia wiatrowa w Japonii

22 grudnia farma wiatrowa Noshiro Farm zyskała w pełni operacyjny status jako pierwsza w Japonii komercyjna morska elektrownia wiatrowa zaprojektowana na większą skalę. W kraju kwitnącej wiśni podobne elektrownie działały już wcześniej, ale były projektami państwowymi, a nie oddolnymi i powstającymi głównie w celu czerpania zysku ze sprzedaży energii. Sama instalacja jest jedną z dwóch części inwestycji, której właścicielem jest Akita Offshore Wind Corporation i która sprowadza się do 140-megawatowego projektu, obejmującego dwie morskie farmy wiatrowe – Akita i Noshiro.

Na ten moment pracę rozpoczęła dopiero farma Noshiro, która znajduje się około 480 km od Tokio na Morzu Japońskim. Akita ma z kolei “rozpocząć komercyjną działalność w odpowiednim czasie”, ale z racji swojej skali, będzie mniej imponująca od tej pierwszej. Podczas gdy elektrownia Noshiro generuje już energię elektryczną z wykorzystaniem 20 turbin wiatrowych Vestas, Akita wykorzysta “tylko 13” z nich.

Każda turbina cechuje się mocą na poziomie 4,2 megawata i została zainstalowana przez brytyjską firmę Seajacks International. Łącznie 33 turbin będzie dostarczać energię elektryczną do Tohoku Electric Power, która następnie ma zasilać około 150000 gospodarstw domowych w ramach 20-letniej umowy.

Mimo czysto biznesowych pobudek, takie elektrownie znacząco wesprą Japonię w realizacji wielkiego energetycznego planu. Jest to o tyle ważne, że pod koniec maja bieżącego roku kraj ten dołączył do innych zrzeszonych w grupie G7, które zobowiązały się do zakończenia finansowania zagranicznych projektów związanych z paliwami kopalnymi. To jeden z wielu kroków, które podjęła Japonia w drodze ku lepszej, bezemisyjnej przyszłości, czego częścią jest też plan czerpania 10 gigawatów mocy z energetyki wiatrowej do 2030 roku i aż 45 GW do 2040 roku.