W te święta skorzystaj z prezentów proponowanych przez NVIDIA. Zarówno dla graczy, jak i twórców

Dzięki kartom GeForce RTX komputery i laptopy zyskały nowy wymiar wydajności i zaawansowania, a może mieć je każdy

Wprowadzenie do procesorów graficznych kart GeForce RTX dwóch rodzajów szczególnych rdzeni sprawiło, że NVIDIA mogła wprowadzić użyteczny wymiar potęgi sztucznej inteligencji do naszych komputerów i laptopów. Owocem tego są dwie sztandarowe technologie firmy w postaci Ray-Tracingu oraz skalowania obrazu w czasie rzeczywistym (Deep Learning Super Sampling), co przekłada się bezpośrednio na przyjemność z gry.

Dlaczego? Bo gdy ta pierwsza technologia sprawia, że światło, cienie i odbicia stają się bardziej realistyczne, druga znacząco zwiększa płynność (klatki na sekundę), co przekłada się na nierzadko dziesiątki, a nawet ponad setkę dodatkowych FPS-ów. Poza tym GeForce RTX umożliwiają działanie technologii Reflex w pełni, która odpowiada za niwelowanie input-laga i tym samym zwiększanie responsywności gier, aby zawsze być o krok przed przeciwnikiem.

Control, RT: Wysokie vs RT: Wysokie + DLSS: Jakość

Na tym zalety posiadania sprzętu z kartą NVIDIA się nie kończą. GeForce RTX umożliwiają również działanie zestawu funkcji Broadcast, które poprawiają jakość nagrań wideo i audio czy korzystanie z denoisera Optix w Blenderze, a poza tym gwarantują dostęp do platformy Studio, wspierającej twórczych użytkowników laptopów i komputerów oraz najnowszych sterowników z myślą o grach (Game Ready). Innymi słowy, kupując GeForce RTX, kupujecie nie tyle kartę graficzną, ile wysoka wydajność wspomaganą imponującym zestawem unikalnych technik, których próżno szukać u konkurencji (przynajmniej w tak przystępnej lub zaawansowanej formie).

Watch Dogs: Legion, RT: wyłączony vs RT: Ultra

Wiedząc już, co dokładnie mają do zaoferowania karty GeForce RTX, przejdźmy do tego, co ciekawego można kupić z tymi właśnie modelami na pokładzie. Samą kartę graficzną, cały komputer, a może laptop? Dziś razem z NVIDIA mamy dla was wszystko.

W te święta zróbcie sobie prezent wspólnie z firmą NVIDIA

Zacznijmy skromnie, czyli od kart graficznych, których wymiana jest w stanie całkowicie odmienić doświadczenia z grami. Jak wiemy, to właśnie karty graficzne starzeją się najszybciej z roku na rok, podczas gdy solidne procesory i pamięci operacyjne zwykle są w stanie przetrwać bez potrzeby wymiany nawet kilka generacji. Jeśli macie kilkuletni model sprzed ery GeForce RTX, który niegdyś nie zaliczał się do topowego segmentu, to poczujecie ogromną różnicę po przerzuceniu się np. na dostępną za 1649 zł kartę graficzną GeForce RTX 3060 StormX firmy Palit. Dzięki wsparciu techniki NVIDIA DLSS sprosta on najnowszym grom z aktywnym ray tracingiem, takim jak Cyberpunk 2077 czy Marvel’s Spider-Man Remastered.

To skromny model z wyłącznie jednym wentylatorem, który pozwala nieco zaoszczędzić kosztem komfortu pracy i temperatur, dlatego jeśli cenicie sobie niski hałas, to zainteresujcie się np. wariantem Ghost Gainwarda lub Verto Dual Fan przygotowanym przez firmę PNY z dwoma już wentylatorami. Bez względu na wybór możecie być pewni, że zapewnicie sobie nie tylko dostęp do wysokiej wydajności i idealnej do zabawy w Full HD/2K lub w wysokiej płynności

Ale jeśli potrzebujecie koniecznie czegoś więcej, zainteresujcie się GeForce RTX RTX 3090 Phantom.

Ten przygotowany przez Gainwarda model RTX 3090 jest wydajniejszy od wspomnianych RTX 3060 o ponad połowę w okazalszych rozdzielczościach (2K/4K), dzięki solidniejszemu pokładowi pamięci VRAM i bardziej zaawansowanemu rdzeniowi. Jego cena jest jednak znacznie wyższa i w ogólnym rozrachunku to RTXy 3060 są najbardziej opłacalnym wyborem, jeśli idzie o stosunek wydajności do ceny.

Laptopy z RTX 3000 to przepis na świetny mobilny sprzęt dla gracza

Największa wada laptopów? Nie są stacjonarkami. Największa zaleta? Również ta, że nie są stacjonarkami. W przypadku modeli dla graczy stoimy przed wyborem wysokiej wydajności bez problemów z temperaturami i hałasem lub mobilności. Jednak dzięki kartom graficznym RTX 3000 granie na laptopach zmieniło się diametralnie, bo wspomniana wyżej technologia DLSS pozwala na satysfakcjonujące granie w wymagające tytuły nawet bez ciągłego zasilania. Renderowanie gry w niższej rozdzielczości nakłada mniejsze obciążenie na kartę graficzną, a w efekcie akumulator wytrzymuje znacznie dłużej, a temperatury nie wzbijają się tak wysoko.

Jeśli jednak nie zwracacie uwagi na takie szczegóły, musicie wiedzieć tylko tyle, że laptopy oferują dokładnie to samo, co stacjonarki. Przynajmniej w kwestii zaawansowania, funkcji i technologii, bo ich wydajność zawsze jest odpowiednio niższa w porównaniu sprzętu tej samej klasy. Taka to już cena smukłych i lekkich projektów, które pozwoliły odejść od niegdysiejszych “obudów-kloców”. Dzięki temu nieważne, czy szukacie laptopa do pracy, czy może do nauki, chcąc jednocześnie móc pograć sobie na nim w czasie wolnym – jeśli macie kilka tysięcy wolnej gotówki, będziecie mogli kupić nawet połączenie RTX 3060 z 8-rdzeniowymi procesorami, zapewniając sobie możliwość grania w najbardziej wymagające tytuły w wysokiej jakości.

Idealnym przykładem mógłby być Acer Nitro 5, o którym rozpisywałem się w innym artykule (tutaj będzie link), ale w sklepie Media Expert to model Gigabyte AORUS 15P przykuł moją uwagę. Dlaczego? Bo łączy nie RTX 3060, a GeForce RTX 3070 w wersji mobilnej o maksymalnym TGP rzędu 130 watów z 8-rdzeniowym procesorem i ekranem o odświeżaniu aż 240 Hz. Takie połączenie (RTX 3070+240 Hz) jest o tyle ważne, że ta karta graficzna jest w stanie zapewnić Wam odpowiednią wydajność, aby w Full HD rzeczywiście pograć w tytuły e-sportowe przy takiej liczbie klatek na sekundę. Gigabyte AORUS 15P w tej szczególnej wersji dodatkowo zapewnia dostęp do 1000 GB pamięci masowej na kilka solidnych gier oraz 16 GB pamięci DDR4 z opcją rozszerzenia do 64 GB.

Sprzęt do zadań specjalnych, czyli komputery z kartami GeForce RTX

Jeśli jednak poszukujecie tylko i wyłącznie najwyższej wydajności, a nie chcecie bawić się we własnoręczne składanie komputera lub zlecanie tego profesjonalistom, możecie zainteresować się specjalnymi zestawami. Przykładem niech będzie komputer ACTINA GeForce RTX Studio i5-12600K ze średniej półki, który stanowi połączenie GeForce RTX 3060 Ti z procesorem i5-12600K, 16 GB pamięci operacyjnej i 1-TB SSD na PCIe. Wszystko to opakowane w przyjemnej dla oka obudowie od be quiet! z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro. Taki zestaw to idealny sposób na wystartowanie zwłaszcza swojej kariery, o co dba program NVIDIA GeForce RTX Studio, zapewniając, że wejście w świat technologii będzie przyjemne i szybkie… dzięki wysokiej wydajności kart graficznych firmy.

Przy takim zakupie musicie jednak jasno ocenić swoje wymagania lub wymagania programów, a dokładniej mówiąc, projektów, z którymi będziecie pracować. Wspomniany wyżej zestaw jest kierowany raczej do średnio-wymagających zastosowań, dlatego w sklepie możemy też kupić komputer do bardziej zasobożernych zadań, bo łączący procesor Core i7-12700K z kartą graficzną GeForce RTX 3070 Ti (to zeszło generacyjny flagowiec), 32 GB pamięci operacyjnej oraz łącznie 3 TB pamięci masowej.

Jak więc widać NVIDIA dba o twórców o kompletnie różnych oczekiwaniach co do sprzętu, nadal pielęgnując technologie, które wydają się nam już standardem, jak np. G-SYNC, potrafiący odmienić zupełnie płynność monitora. Czy warto decydować się na sprzęt tej firmy? Patrząc na to, co ma do zaoferowania i jak wiele owocnych współprac realizuje, odpowiedź jest oczywista.