Home Nauka i technika Do fotowoltaiki i telewizorów idealne. Te ogniwa perowskitowe powstały zupełnie inaczej niż zwykle

Do fotowoltaiki i telewizorów idealne. Te ogniwa perowskitowe powstały zupełnie inaczej niż zwykle

Zapewne będzie to kwestią czasu, kiedy perowskitowe ogniwa słoneczne wejdą do masowej sprzedaży, a ich dotychczasowe odpowiedniki oparte na krzemie odejdą do lamusa. Hybrydowe ogniwa perowskitowe w najnowszych badaniach amerykańsko-afrykańskiego zespołu naukowców stały się jeszcze stabilniejsze i wydajniejsze dzięki nieznanej dotąd metodzie.