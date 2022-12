Oto nowy śmigłowiec USA. V-280 Valor firmy Bell zastąpi kultowe Black Hawki i Apache

Oto nowy “śmigłowiec” USA. Tiltrotor V-280 Valor wprowadzi amerykańską armię w nową erę operacji powietrznych

Do około 2030 roku nieokreślona liczba wyprodukowanych V-280 zastąpi wykorzystywane obecnie 2000 śmigłowców Black Hawk oraz 1200 równie kultowych Apache. W grę nie wejdzie jednak zastąpienie każdego jednego śmigłowca dawnej ery jednym egzemplarzem V-280, bo równałoby się to ze znacznie większym kosztem. Pewne jest jednak, że V-280 swoimi możliwościami będzie znacząco przewyższał obie wspomniane maszyny, co pozwoli mu szybciej realizować przeznaczone dla nich misje.

Trudno się temu dziwić, bo V-280 Valor to “połączenie śmigłowca z samolotem”, co tyczy się głównie łączenia zalet obu tych projektów. Jako pełnoprawny tiltrotor, to dzieło Bell Textron może startować i lądować w pionie, a podczas lotu fizycznie obrócić swoje horyzontalne normalnie śmigła do pozycji wertykalnej, co oznacza mniej więcej “przejście z trybu helikoptera do trybu samolotu”.

Dzięki takiemu dualizmowi V-280 Valor jest w stanie rozwijać prędkość przelotową rzędu 520 km/h (dla porównania Black Hawk rozwija tylko 280 km/h) i latać na dystanse do 3900 km, choć w razie akcji bojowych zasięg ten spada do przedziału 930-1480 km. Jego maksymalna masa startowa ma wynosić około 14000 kilogramów, a z ciekawych rozwiązań technologicznych warto wspomnieć, że jego dwa wirniki napędzi jeden silnik, a potrójnie redundantny system sterowania fly-by-wire zapewni pilotom spokój ducha nawet w razie ostrzału.

Obecnie nie wiemy wszystkiego na temat V-280, co tyczy się nawet potencjalnego uzbrojenia (pociski, bomby i drony wydają się jednak pewne). Tajemnicą jest też to, co stanie się z tymi wszystkimi śmigłowcami, które V-280 zastąpi. Na przysłowiowe żyletki raczej nie trafią, bo to nadal jedne z najbardziej zaawansowanych sprzętów wśród wojskowych śmigłowców na całym świecie, więc najbardziej racjonalnym wyjściem wydaje się ich odsprzedaż innym państwom.