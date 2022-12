Tandemowe ogniwo słoneczne sprawne jak nigdy. To nowy rekord

Wyniki zostały już potwierdzone przez European Solar Test Installation. Ile wynosi nowy rekord? 32,5% – właśnie taka jest sprawność nowego modułu, co w praktyce oznacza, że takie ogniwo przetwarza 32,5% światła padającego na jego powierzchnię. Mając na uwadze postępy, jakie dokonują się w fotowoltaice na przestrzeni ostatnich miesięcy możemy oczekiwać, że to nie koniec imponujących rezultatów.

Na czele zespołu zajmującego się tą sprawą stanął Steve Albrecht, który wykorzystał wraz ze współpracownikami kompozycję perowskitu z inteligentną modyfikacją interfejsu. Przeprowadzone analizy i wyciągnięte na ich podstawie wnioski zostały następnie zastosowane w tandemowych ogniwach słonecznych. Ostatecznie natomiast możliwe stało się osiągnięcie wysokie napięcia obwodu otwartego oraz rekordu wydajności dla całej technologii.

O ile pod koniec 2021 roku rekordowa sprawność wynosiła 29,8%, tak latem tego roku udało się poprawić ten rezultat do 31,3%. Był to pierwszy raz, kiedy inżynierom udało się przekroczyć 30-procentowy próg. Teraz możemy natomiast mówić o kolejnym imponujących skoku, ponieważ najnowszy rezultat wynosi 32,5%.

Tandemowe ogniwo słoneczne osiągnęło sprawność konwersji wynoszącą 32,5%

Przy 32,5%, wydajność ogniw słonecznych w tandemach HZB mieści się obecnie w zakresach osiąganych wcześniej tylko przez drogie półprzewodniki III/V. Wykres NREL wyraźnie pokazuje, jak spektakularne są naprawdę dwa ostatnie wzrosty z EPFL i HZB. wyjaśnia Bernd Rech

Jeśli zastanawiacie się, na czym w ogóle polega technologia tandemowych ogniw słonecznych, to warto w tym przypadku podkreślić, że chodzi o takie, które składają się z co najmniej dwóch warstw: jednej w postaci krzemu i drugiej w postaci perowskitu. Oba materiały mogą się wzajemnie uzupełniać, a to przekłada się na rosnącą wydajność przejawiającą się w poprawie wskaźnika konwersji. Im będzie on wyższy, tym więcej energii będzie można produkować z paneli o tej samej powierzchni.