Telegram zapewni jeszcze większa prywatność. Konto bez karty SIM i inne nowości

Komunikator internetowy Telegram jest jednym z tych graczy na rynku, który mocno skorzystał na zamieszaniu związanym z polityką prywatności, jakie zafundował swoim użytkownikom WhatsApp w połowie ubiegłego roku. Oczywiście kontrowersje skończyły się już dawno, ale ci, którzy raz posmakowali wysokiego poziomu prywatności oferowanego przez Telegram, raczej nie chcieli z niego rezygnować. Zwłaszcza że ta kwestia jest stale rozwijana.

Grudniowe nowości na Telegramie – tak anonimowo nie było jeszcze nigdy

Telegram, podobnie jak inne komunikatory, wymaga do rejestracji podania numeru telefonu. Nie jest on widoczny dla nieznajomych, a użytkownicy sami decydują o tym, kto może go zobaczyć, a także czy można ich znaleźć z jego wykorzystaniem. Jeśli jednak dla kogoś nadal było to za mało prywatne, teraz będzie mógł wcale nie podawać swojego numeru. Telegram wprowadza bowiem rejestrację bez karty SIM, a logowanie na konto będzie odbywać się za pomocą anonimowych numerów opartych na blockchain, dostępnych na platformie Fragment.

Wartym uwagi ulepszeniem są również tymczasowe kody QR, których można użyć w zastępstwie dla tych zwykłych, gdy nie chcemy podawać innym nazwy użytkownika i numeru telefonu. Zeskanowanie takiego tymczasowego kodu pozwoli innym dodać nas jako kontakt bez znajomości naszego numeru.

Kolejną nowością, a właściwie rozszerzeniem istniejącej funkcji, jest automatyczne usuwanie wszystkich czatów. Opcję usuwania wiadomości Telegram dodał u siebie już w 2013 roku i funkcjonalność ta cały czas była rozbudowywana. Tym razem użytkownicy dostają możliwość ustawienia globalnego zegara automatycznego usuwania, który pozwoli na automatyczne kasowanie wiadomości we wszystkich nowych czatach. Tutaj warto wspomnieć, że nie będzie miał on wpływu na czaty już istniejące, choć można oczywiście rozszerzyć ustawienia także o te starsze konwersacje w Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » Auto-usuwanie wiadomości.

Te nowości znacznie wpływają na zwiększenie nie tylko kontroli nad całą historią wiadomości, ale również prywatności, a właśnie na tym najbardziej zależy użytkownikom Telegrama.

Jednak nowa aktualizacja nie skupia się tylko na tych kwestiach, bo nie zabrakło też innych ulepszeń

Telegram rozszerza funkcję tematy, które teraz będą dostępne dla grup liczących 100 członków i więcej. Grupy wyświetlane będą w trybie dwukolumnowym, co znacznie ułatwi nawigację po czatach. Wystarczy dotknąć nowego przycisku na podglądzie, by przejść do najnowszego tematu bezpośrednio z listy czatów. Pojawia się też jeden temat o nazwie Ogólny, w którym znajdziemy komunikaty serwisowe i wiadomości sprzed włączenia tematów. Jest on dostępny dla wszystkich członków grupy, choć administratorzy mają uprawnienia do zmiany jego nazwy lub ukrycia go.

Twórcy komunikatora zdają też sobie sprawę, że jako jedna z najczęściej pobieranych aplikacji tego typu, Telegram jest szczególnie narażony na ataki spamerów. By uniknąć fali spamu, jaka może pojawić się na grupach liczących ponad 200 członków, administratorzy dostają do rąk nowy tryb agresywny, który skutecznie pozbędzie się niechcianych wiadomości.

A dla tych, którzy nie wyobrażają sobie konwersacji bez emoji, Telegram przygotował aż 10 niestandardowych pakietów, które dadzą użytkownikom Premium jeszcze większą swobodę w wyrażaniu siebie. Aktualizacja wprowadza też nowe interaktywne emoji, dające wiele zabawnych efektów widocznych zarówno dla nas, jak i dla naszego rozmówcy.

Jak więc sami widzicie, zmian i ulepszeń jest sporo. Grudniowa aktualizacja została udostępniona wczoraj, więc powinna już trafić do wszystkich użytkowników komunikatora.