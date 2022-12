Home Nauka i technika Mieszkańcy Przybrody nie potrzebują węgla do ogrzewania. Przyszłością polskiej wsi jest biomasa

Wieś Przybroda w Wielkopolsce została przyłączona do sieci ciepłowniczej zasilanej z eksperymentalnej biogazowni prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jest to jedna z niewielu takich biogazowni wykorzystującej biomasę do produkcji ciepła i energii. Badacze z UP mają jednak jeszcze dalej idące plany wobec „zazieleniania” źródeł ciepła.