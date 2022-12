To nieograniczone źródło wody dopiero teraz przedmiotem dyskusji? Jest niemal na wyciągnięcie ręki

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Illinois para wodna powstająca nad powierzchnią oceanów to nadal niedoceniane źródło wody. Korzystanie z tych zasobów może pomóc wielu regionom świata, które borykają z problemem dostępu na pitnej wody. O analizach, jakie przeprowadzili amerykańscy badacze, dowiadujemy się z informacji prasowej uczelni.

W obliczu zmian klimatycznych poszukiwania nowych źródeł wody są dla wielu regionów priorytetem numer jeden. Już dzisiaj obserwujemy, że klimat „radykalizuje się”. Obszary równikowe będące do tej pory bardzo wilgotnymi doświadczają jeszcze większych powodzi, a tereny suche, pustynne i półpustynne są ofiarami coraz dotkliwszych epizodów suszy.

Bardzo widocznymi przykładem jest pustynnienie stanu Kalifornia, do którego nadal migrują tysiące nowych mieszkańców. W tej sytuacji władze stanu z nadzieją patrzą na nowe rozwiązanie proponowane przez badaczy z Chicago.

Dlaczego para wodna, a nie odsalanie wody morskiej? Ten drugi sposób „produkcji” słodkiej wody jest daleki od ideału – wymaga olbrzymich nakładów energetycznych, dużo kosztuje, pozostawia po sobie spore ilości solanek oraz ścieków zawierających metale ciężkie.

Jak się dowiadujemy odnośnie wykorzystania pary wodnej, naukowcy wykonali analizy atmosferyczne i ekonomiczne pod kątem rozmieszczenia ewentualnych konstrukcji ją absorbujących. Nie były one małych rozmiarów, ponieważ mowa o urządzeniach o szerokości 210 metrów i wysokości 100 metrów. Uzysk pary wodnej z tak ogromnych „wież” byłby wystarczający, aby zapewnić dostawę słodkiej wody dla gęsto zaludnionych obszarów w strefie podzwrotnikowej.

Prof. Praveen Kumar, który jest współautorem pracy naukowej na ten temat na łamach Nature Scientific Reports, podkreśla, że taka technologia świetnie nadaje się w warunkach zmian klimatycznych:

Prognozy klimatyczne pokazują, że przepływ pary oceanicznej będzie się zwiększał z czasem, zapewniając jeszcze większe dostawy świeżej wody. Zatem pomysł, który proponujemy, będzie wykonalny w warunkach zmian klimatycznych. Pokazuje on bardzo potrzebne i skuteczne podejście do przystosowania się do zmian klimatu, szczególnie w przypadku społeczności żyjących w suchych i półpustynnych regionach świata.