Muskowi należy się mandat za zanieczyszczanie powietrza. Lata na potęgę, a tunel dla Tesli wzbudza śmiech

Podbić kosmos, zdekarbonizować transport i zrewolucjonizować drogi. Plan Muska jest prosty, ale wiele w nim zgrzytów

W 2021 roku mieliśmy okazje sprawdzić na własnej skórze to, jak wygląda Tesla Loop i rzeczywiście nie było w tym pomyśle nic aż tak rewolucyjnego. W obecnej formie (2,7-kilometrowego odcinka oddanego do użytku i wykorzystywanego w formie pokazu na targach CES) pomysł po prostu nie może się podobać i tym bardziej przekonać do siebie największych przeciwników. Wiele w tej kwestii ma sam sposób prezentacji, co jest zresztą dziwne, jak na firmę należącą do gościa, który niegdyś marketingowo owinął świat wokół palca.

Elon Musk “invents” the subway. 🤣 https://t.co/c42FLWAaXh — ᴺᴼᵀ Jony Ive (@JonyIveParody) January 7, 2023

Osoby chcące zaliczyć przejażdżkę Tesla Loop na targach CES wchodzą do samochodu kierowanego przez kierowcę, a nie system sztucznej inteligencji (jak to ma być ponoć w finalnej wersji) i z racji prędkości idącej w niespełna kilkadziesiąt kilometrów oraz okazjonalnych przestojów podczas jazdy, nie są w stanie odczuć prawdziwego potencjału takiego pomysłu. W ogólnym rozrachunku i mimo powracających wątpliwości na jego temat, osobiście nadal widzę w nim potencjał… ale w zupełnie innym, bardziej dopracowanym i sensownym wydaniu.

Tak wygląda Tesla Loop

Tesla Loop musi doczekać się rewolucji na każdym froncie, co tyczy się nawet samego podejścia do bezpieczeństwa i tego, jakie samochody mogłyby do tych tuneli wjeżdżać, jakie prędkości rozwijać i czy system autonomiczny byłby wymogiem. Koncepcja takiego “metra dla samochodów”, którą rozwija Boring Company, ma zresztą sens tylko wtedy, kiedy projektuje się miasto właśnie z myślą o połączeniu tradycyjnej infrastruktury drogowej z tą podziemną i zadba o to, aby nie doszło do korków i tym bardziej kolizji w tak ciasnych kompleksach. Innymi słowy, nie hejtować – obserwować. Może coś z tego będzie, a jeśli już o byciu mowa…

Elon Musk lata na potęgę

