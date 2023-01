AMD ma przekichane. Nowe Radeony grzeją się na potęgę i update tego nie naprawi

Raz na wozie, raz pod wozem. Radeon RX 7900 XTX nigdy nie powinien był trafić do klientów

O problemie przegrzewających się kart graficznych Radeon RX 7900 XTXT informowaliśmy w tekście o tym, jak to nowe Radeony są niczym piekarniki. Wcześniej mogliśmy sądzić, że nagrzewanie się w miejscach do 110 stopni Celsjusza może finalnie nie być problemem, powołując się na przypadek Radeonów RX 5700, ale dziś to pewne, że prawda jest zupełnie inna. Okazało się, że tak znaczące rozgrzewanie się GPU to nie żaden mechanizm wyciskania z kart graficznych siódmych potów w imię wyższej wydajności, a błąd konstrukcyjny w samym systemie chłodzenia.

Przypadków wadliwych Radeonów RX 7900 XTX jest dużo i choć nadal większość użytkowników nie zgłasza problemów ze swoimi egzemplarzami, najpewniej wszyscy właściciele konkretnych wariantów tych kart mają w swoich komputerach źle zaprojektowane karty graficzne. W toku testów i porównań przeprowadzonych przez Der8auera, okazało się, że najwięcej przypadków przegrzewających się RX 7900 XTX dotyczyło kart zamontowanych w komputerach horyzontalnie, a więc “tradycyjnie”. Montaż wertykalny nie był jednak zawsze równoznaczny z końcem problemu.

Autor powyższego materiału potwierdził to w ramach testu pięciu kart graficznych Radeon RX 7900 XTX, w wielu warunkach testowych i próbując nawet specjalnych modyfikacji chłodzenia. W pierwszej serii testów udowodnił, że różnice co do skuteczności chłodzenia między wszystkimi modelami wykorzystującymi referencyjny system chłodzenia mogą być ogromne. Nie tylko zależnie od ustawienia (wertykalnego lub horyzontalnego), ale też “tak po prostu” przez niewidoczne gołym okiem różnice między poszczególnymi modelami, co potwierdzają poniższe wykresy.

Na drugim etapie testów Der8auer postanowił zrealizować pomiary zarówno z wykorzystaniem specjalnych stojaków w pozycji horyzontalnej, jak i po modyfikacji chłodzenia tak, aby zwiększyć stopień jego docisku do GPU i modułów VRAM. W obu przypadkach “problematyczne karty” nadal rozgrzewały się do poziomów, w których ledwie kilka minut obciążenia doprowadzało do thermal-throttlingu i to pomimo wentylatorów pracujących na wyższych obrotach. To jednoznacznie wskazało, że problem leży bezpośrednio w samej konstrukcji systemu chłodzenia od AMD, co potwierdzono poprzez obrócenie obciążonej karty z pozycji horyzontalnej do wertykalnej i z powrotem.

Taka żonglerka pozycją pokazała, że ledwie kilka minut obciążenia podbija temperaturę najgorętszego punktu GPU z poziomu poniżej 90 stopni do 110 stopni Celsjusza, doprowadzając do throttlingu. Co jednak najważniejsze, obrócenie karty do pierwotnej pozycji, nie spowodowało obniżenia temperatur, jak można by tego oczekiwać. Wniosek? Raz rozgrzana karta nie jest w stanie schłodzić się przy ciągłym utrzymaniu wysokiego obciążenia, a to jednoznaczne potwierdzenie wady konstrukcji, która leży zapewne w nieodpowiednio zaprojektowanej komorze parowej. To taki “wielki ciepłowód”, w którym ciecz nieustannie paruje i skrapla się, zapewniając efektowne chłodzenie, czyli czegoś, czego w Radeonach RX 7900 XTX nie uświadczymy.

Teraz musimy więc czekać na oficjalne oświadczenie AMD, które wypuściło na rynek nowe flagowce o źle zaprojektowanym systemie chłodzenia. Jak firma zareaguje na tak wielką skalę problemu i jak zareagują na niego sami klienci? Odpowiedź przyniesie przyszłość.