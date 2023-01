Znają go miliony Polaków, a najbardziej truje środowisko. To im wystawmy rachunek za zmiany klimatu

Polski think-tank Instrat opublikował raport prezentujący listę 55 zakładów przemysłowych w naszym kraju, które emitują najwięcej dwutlenku węgla. Raport pokazuje dane z podziałem na cztery branże energochłonne, województwa i ujawnia także nazwy konkretnych zakładów. Nie zostały w nim przedstawione wyniki dotyczące elektrowni węglowych.

Pierwsze miejsce na liście największych emitentów CO 2 zajął koncern PKN Orlen, który w 2019 roku wypuścił do atmosfery 7,8 mln ton dwutlenku węgla. Na drugim miejscu znalazła się huta metali ArcellorMittal Poland z emisją na poziomie 7,4 mln ton CO 2 . Podium zamyka grupa Azoty z wynikiem 4,7 mln ton emitowanego do atmosfery gazu cieplarnianego.

To oni najbardziej trują środowisko. Raport Instratu prezentuje największych emitentów CO 2

Celem raportu Instratu nie było tylko „wytknięcie palcem” największych trucicieli w Polsce pod względem emisji CO 2 , ale również zwrócenie uwagi na potrzebę rychłej transformacji przemysłowej i natychmiastowej redukcji emisji gazów cieplarnianych przez największe zakłady. Jak się okazuje, “najbrudniejszymi” zakładami są rafineria w Płocku oraz huta stali w Dąbrowie Górniczej.

Aleksander Szpor, kierownik programu Sprawiedliwa Transformacja, twierdzi, że można jeszcze uniknąć „dzikiej transformacji”, która dotknęła wiele regionów węglowych:

55 zakładów jest kluczowych dla łańcuchów dostaw w swoich sektorach oferujących łącznie ok. 300 tys. miejsc pracy. Emisje z przemysłów energochłonnych są skoncentrowane w czterech województwach, co widać na naszych infografikach. Dzisiejsze zagrożenia dla przemysłu energochłonnego w Polsce płynące między innymi z wysokich cen surowców i paliw przy jednoczesnym braku rządowej strategii przemysłowej rodzą ryzyko dla stabilności poszczególnych zakładów.

Prezentowane wyniki obejmują 55 zakładów, które odpowiadają za 15 proc. całkowitych emisji dwutlenku węgla w Polsce. Łącznie było to w 2019 roku 46 mln ton. Poza graficznym zestawieniem danych z 2019 roku autorzy raportu przygotowali także bazę danych o emisjach przemysłów energochłonnych w latach 2010-2020, dla której podstawą był Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).