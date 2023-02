Nie samą Nvidią żyje człowiek. Gigabyte ma coś specjalnego dla graczy

Radeon RX 7900 XT w skrócie

Sama w sobie karta graficzna Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC wykorzystuje podstawy charakterystyczne dla każdego modelu Radeon RX 7900 XT. Nie różni się więc od innych wariantów tych kart, jeśli idzie o połączenie procesora graficznego (GPU) i pamięci wideo (VRAM). W grę wchodzi więc niezmiennie GPU Navi 31 wykorzystujący architekturę RDNA 3.0, którego produkuje się w fabrykach TSMC z wykorzystaniem 5-nm procesu technologicznego.

Czytaj też: AMD chce lepszego świata dla graczy. Wszystko, co wiemy o kartach graficznych RDNA 4

Jednak to, co znajduje się pod radiatorem, to znacznie bardziej skomplikowany pakiet MCM (Multi-Chip Module) o wielkości 529 mm kwadratowych, który obejmuje aż 58 mln tranzystorów. Stanowi bowiem połączenie wspomnianego Navi 31 z 45,7 milionami tranzystorów z sześcioma układami MCD, w których znajduje się zarówno kontroler GDDR6, jak i pamięć Infinity Cache drugiej generacji o łącznej pojemności 80 MB.

Sam w sobie procesor graficzny zapewnia 84 jednostek obliczeniowych, które przekładają się na łącznie 5376 jednostek cieniujących (odpowiednik rdzeni CUDA), 336 jednostek teksturujących (TMU), 192 renderujących (ROP) oraz 84 rdzeni do przyspieszania obliczeń związanych z ray-tracingiem w czasie rzeczywistym. Jeśli z kolei idzie o zegary, czyli to, “jak szybko procesor pracuje”, możecie liczyć na podstawowy zegar na poziomie 1500 MHz oraz Game i Boost (w wersji referencyjnej) na poziomie odpowiednio 2025 i 2394 MHz.

Czytaj też: Najnowsze sterowniki AMD psują komputery. Po tej wpadce trudno będzie się pozbierać

Temu pakietowi towarzyszy 20 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 20 Gb/s na 320-bitowej magistrali, które dzięki wspomnianej pamięci Infinity Cache zapewniają aż 800 GB/s przepustowości. Z płytą główną łączy się poprzez złącze PCIe 4.0×16, na tyle gwarantuje wyjście HDMI 2.1a, dwa DisplayPorty 2.1 oraz jedno USB-C, a do działania wymaga przynajmniej dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających z racji bazowego TDP na poziomie 300 watów.

Karta graficzna Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC

Gaming OC to obecnie najbardziej zaawansowany model karty graficznej Radeon RX 7900 XT w ofercie Gigabyte. Doczekał się nie tylko całkowicie odmiennego wyglądu względem referencyjnego modelu, ale też bardziej rozbudowanego systemu chłodzenia, które Gigabyte dumnie określa mianem Windforce. Ten obejmuje trzy 100-mm wentylatory z trybem pasywnym, z czego jeden środkowy kręci się w przeciwnym kierunku do pozostałych dwóch oraz radiator z komorą parową o bezpośrednim kontakcie z GPU i 9 ciepłowodami.

Cały system chłodzenia jest oczywiście głównym wysiłkiem, którego Gigabyte poczynił przy projektowaniu karty Radeon RX 7900 XT Gaming OC. O jego wyjątkowość postarał się zarówno specjalnymi wyżłobieniami na środku każdej z dziewięciu łopatek, które poprawiają przepływ powietrza jak i zastosowaniem specjalnego nano-smaru grafenowego w ich łożyskach. Tylny metalowy backplate dodatkowo doczekał się wnęki tuż przy końcu, przez którą ciepło może być szybciej wydalane poza układ chłodzenia.

Oczywiście nie zabrakło też wizualnych dodatków pokroju podświetlenia logo producenta na boku (system RGB Fusion) oraz tych funkcjonalnych pokroju Dual-BIOSu (tryb OC/cichy), diod informujących o odpowiednim zasilaniu obu 8-pinowych wtyczek, wsparcia aplikacji czy dołączonego do zestawu uchwytu, mającego za zadanie stabilizować kartę w obudowie. Co ciekawe, producent zdecydował się wymienić USB-C na HDMI, dlatego na tylnym śledziu znajdziemy nie tylko dwa wyjścia DisplayPort 2.1, ale też dwa HDMI 2.1.

Czytaj też: Nowe mobilne procesory AMD Ryzen mogą namieszać. W testach wydajności masakrują konkurencję

Jeśli idzie o wydajność, bardziej zaawansowany układ chłodzenia oraz sekcja zasilania, to duet, który pozwolił producentowi zwiększyć taktowanie Boost do poziomu 2535 MHz, a Game do 2175 MHz, co zapewnia praktycznie darmową wydajność. Jeśli wybierzecie tryb OC, procesor graficzny rozgrzeje się do zaledwie 56,4 stopni Celsjusza, a jego punktowa najwyższa temperatura wyniesie 78,6 stopni, podczas gdy wentylatory będą kręcić się na 1800 RPM, generując około 30-decybelowy hałas w odległości 50 cm. Ustawienie BIOSu na tryb Silent stosownie wycisza kartę o dobre kilka decybeli.

Jeśli jesteście zainteresowani kupnem, to obecnie Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC można kupić w Polskich sklepach za około 5050 złotych. W grach wydajnościowo odpowiada m.in. GeForce RTX 3090 Ti, a przegrywa z możliwościami oferowanymi przez RTX 4080.