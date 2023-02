Twoje panele słoneczne mają już 15 lat? Zwróć uwagę na falownik, bo może się z nim coś stać

Badacze z Berneńskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych przeprowadzili badanie sprawdzające, po jakim czasie inwerter zamontowany przy domowych panelach słonecznych doznaje pierwszej awarii. W swojej pracy uwzględnili falowniki od takich producentów jak Fronius, Huawei, Kostal, SMA, SolarEdge i Sputnik.

Falownik, inaczej zwany inwerterem, jest urządzeniem elektrycznym zmieniającym prąd stały pochodzący z paneli słonecznych na prąd zmienny, jaki mamy w domowych gniazdkach. Inwertery są zasilane prądem stałym. Wybór falownika jest niezwykle istotny przy budowaniu domowej instalacji fotowoltaicznej, a przy jego zakupie najczęściej zwraca się uwagę na jego sprawność.

Falownik podłączony do systemu modułów fotowoltaicznych / źródło: Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0

Ile lat wytrzyma falownik? Zbadali dwa tysiące urządzeń

Dane do badań szwajcarskich uczonych były zbierane za pomocą ankiety. Obejmują one informacje o stanie 1195 domowych systemów fotowoltaicznych z 2121 falownikami i 8542 optymalizatorami. Następnie zbiór danych przeanalizowano, wykorzystując estymator Kaplana-Meiera, który służy do prognozowania funkcji przeżycia. Krzywa estymatora pokazuje, po ilu latach jaka część inwerterów jest jeszcze dobrze funkcjonująca.

Estymator można dostosować do różnych czynników, o czym mówią naukowcy cytowani przez PV Magazine:

Estymator Kaplana-Meiera można dostosować do różnych czynników wpływających, na przykład do roku uruchomienia, producenta falownika lub współczynnika mocy nominalnej.

Trzeba zwrócić uwagę, że sporo falowników uwzględnianych w badaniu jest bardzo starych. Niektóre pochodzą nawet z początku lat 90. XX wieku. W ich przypadku współczynnik przeżycia będzie niższy.

Co wykazało w końcu badanie? Po 15 latach 65,7 proc. inwerterów nie zdradzało objawów zbliżającej się awarii lub usterki. Natomiast 34,3 proc. ulegało pierwszemu uszkodzeniu po upłynięciu wyżej wspomnianego okresu. Jest to ponad jedna trzecia badanych falowników od sześciu różnych producentów.

Naukowcy uwrażliwiają na to, że ich praca nie wzięła pod uwagę wszystkich dostępnych modeli falowników na rynku. Wyniki są wiarygodne tylko w odniesieniu do konkretnych urządzeń. Niemniej stwierdzają oni, że tak długa bezawaryjność falowników stosowanych przy domowych instalacjach fotowoltaicznych jest bardzo dobrym wynikiem.