Home Nauka i technika Ten system chłodzi panele słoneczne jak lodówkę. Efekt? Rekordowy wzrost wydajności

Ten system chłodzi panele słoneczne jak lodówkę. Efekt? Rekordowy wzrost wydajności

Ogniwa fotowoltaiczne podczas ekspozycji bardzo często nagrzewają się do wysokich temperatur. To ciepło można zbierać i zamieniać na energię, którą wykorzysta się w wielu celach. Badacze z Malezji udowodnili, że za pomocą ciepła z nagrzanych paneli słonecznych można… ochłodzić je same i tym samym zwiększyć wydajność ogniw.