Ładowarki do samochodów elektrycznych sprawniejsze niż kiedykolwiek. Stworzyła je firma z Polski

Polska firma EUROLOOP przychodzi z odsieczą na rosnącą potrzebę rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Opracowała ona model najwydajniejszej na świecie ładowarki. Ponadto firma dostarcza oprogramowanie do obsługi procesów ładowania. O produkcie dowiadujemy się z serwisu rynekelektryczny.pl.

Warto przytoczyć historię EUROLOOP, ponieważ ma ona związek z Elonem Muskiem. Firma powstała w marcu 2017 roku i wybiła się na uczestnictwie w konkursie organizowanym przez amerykańskiego miliardera SpaceX Hyperloop Pod Competition. Polacy zdobyli w nim jedną z pięciu głównych nagród w kategorii Innowacji. W kolejnych latach firma rozwinęła się w kierunku technologii ładowarek do pojazdów elektrycznych.

Czytaj też: Chińczycy zaprezentowali osobliwy samochód elektryczny. W środku brakuje jednego, ważnego elementu

Najsprawniejsze ładowarki do samochodów elektrycznych produkuje firma spod Krakowa

Jak informuje firma na swojej stronie internetowej, najnowsza generacja ładowarek została opracowana pod zupełnie nową marką WILLBERT. Dostępny obecnie na rynku model Amber I charakteryzuje sprawność ładowania na poziomie 97 proc. Jest to wartość redukująca straty energii i koszty operacyjne na ogromna skalę. Twórcy produktu przyznają, że za sukcesem ładowarki stoi węglik krzemu, którego w tego typu urządzeniach jeszcze nie stosowano.

Dodatkową zaletą ładowarki jest to, że można ją dopasować do potrzeb pojazdów. Jej moc można zwiększać poprzez dodawanie kolejnych modułów w systemi plug-and-play. Łącznie można ich dodać sześć o mocy 25 kW każdy. Model Amber II, który w przyszłości pojawi się na rynku, będzie oferował możliwość ładowania nawet ośmiu pojazdów w tym samym czasie.

Produkty podkrakowskiej firmy EUROLOOP już zdobywają uznanie w branży. Obydwa modele zostały nagrodzone w Konkursie Dobry Wzór. Na co jeszcze zwraca uwagę serwis rynekelektryczny.pl, to fakt, że EUROLOOP jest jedyną wertykalnie zintegrowaną firmą na światowym rynku – produkuje nie tylko same ładowarki do samochodów elektrycznych, ale także pełne oprogramowanie obsługujące procesy płatności, fakturowania i monitoringu.

Czytaj też: Samochód elektryczny się nie opłaca. Przekonaj mnie do zmiany zdania

Firma powoli rozpycha się rynku międzynarodowym. W 2022 roku ładowarki WILLBERT już pojawiły się w Belgii, Niderlandach, Luksemburgu i Rumunii. Po pomyślnym procesie certyfikacji trafią również do Niemiec.

Rozwój i produkcja tak zaawansowanych technologii w Polski bardzo cieszy, ponieważ ma to znamienny wpływ na konkurencyjność naszego kraju i zmianę myślenia o nim. EUROLOOP udowadnia, że Polska nie musi być jedynie rynkiem do lokowania zakładów zagranicznych firm.