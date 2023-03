Tam, gdzie powinien być aparat, wstawili wielki głośnik. Ten smartfon zrobi hałas!

Oukitel WP22 to najgłośniejszy smartfon na świecie, ale nie wszyscy będą się nim zachwycać

Firma Oukitel postanowiła dalej brnąć w swoje unikalne smartfony, prezentując najnowszy model o nazwie WP22. Najwyraźniej jego wcześniejszy wariant (WP21) z ekranem imitującym smartwatch na pleckach sprzedał się na tyle dobrze, że teraz uznano, że wymienienie jego najważniejszej cechy na ogromny głośnik (jak na smartfony) ma sens. Oczywiście nie jest to model, który może pochwalić się jedynie głośnikiem, bo jak na pełnoprawny smartfon przystało, oferuje tradycyjny zestaw funkcji…, ale też coś ekstra. Nie jest jednocześnie zbyt zaawansowany w kwestii swojego SoC, bo wykorzystuje 5-letniego MediaTeka Helio P90, dlatego tylko 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci masowej nieco tę stronę specyfikacji ratują.

Telefony Oukitel wyróżniają się zawsze na pierwszy rzut oka na obudowę oraz specyfikację i tak też jest tym razem, bo poza wielkim głośnikiem, WP22 może również pochwalić się stopniem odporności IP68, IP69K, a nawet standardem wojskowym armii amerykańskiej MIL-STD-810H. Gwarantuje to wytrzymałość w praktycznie każdych warunkach, więc osoby pracujące w terenie, które muszą każdego dnia stawiać czoła kaprysom pogody, tego typu model szczególnie docenią. Smartfony o tak podwyższonej odporności mogą też przydać się szczególnie tym, których sprzęt regularnie ląduje na ziemi, co w przypadku tradycyjnych modeli może skończyć się stłuczeniem ekranu, zepsuciem matrycy, a nawet uszkodzeniem wewnętrznych elementów.

Jako że WP22 waży prawie 400 gramów, to do najlżejszych smartfonów zdecydowanie nie należy, ale to cena wspomnianej wytrzymałości i wbudowanego 10000-mAh akumulatora. Wprawdzie nie wiemy, jak długo pozwoli on działać smartfonowi z 5-letnim SoC i wyświetlaczem FHD+ o przekątnej 6,58 cali i 90-Hz odświeżaniem na jednym ładowaniu, ale większym problemem jest to, że producent nie zdradził, jak szybko można ten akumulator w ogóle ładować.

W myśl marketingowej zasady “chwalimy się wszystkim, czym warto i kryjemy wszystko, co może zniechęcić klienta” nie robi to zbyt dobrego wrażenia. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których to coraz większą wagę przywiązuje się do szybkości ładowania. Z ciekawszych funkcji warto wspomnieć też o dodatku 20-megapikselowej matrycy Sony IMX350, która ma radzić sobie wzorowo z robieniem zdjęć po zmroku obok głównej 48-mpx matrycy IMX582.

Oczywiście tym najważniejszym elementem w WP22 jest głośnik zamontowany na tyle z 36-mm membraną, który cechuje się mocą rzędu 4 watów i maksymalną głośnością na poziomie 125 dB. O ile sama moc nie jest specjalnie wysoka, tak możliwość generowania dźwięku o głośności 125 dB już wręcz przeciwnie. Zwłaszcza że flagowe smartfony pokroju ASUS Rog Phone 6 Pro (dwa 7-watowe głośniki o głośności 80 dB), Samsung Galaxy Z Fold 4 (dwa 4-watowe głośniki o głośności 78 dB) czy Xiaomi Mi 12 Pro (cztery 1,5-watowe głośniki o głośności 76 dB) nie dorastają mu w ogóle do pięt… choć nie wiemy, jak to będzie wyglądać po stronie ogólnej jakości.

Oukitel WP22 trafi do sprzedaży 20 marca w cenie prawie 2300 złotych i znajdzie się do kupienia m.in. na Aliexpress. Do tanich więc nie należy i choć nie wydaje się tak prestiżowy, jak nowy Samsung czy iPhone, stanowi ciekawą alternatywę na rynku smartfonów, którą z całą pewnością zaskoczycie swoje otoczenie. Zwłaszcza jak włączycie muzykę na pełnym poziomie głośności.