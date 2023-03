Sztuka dla sztuki? Nowy rower od Specialized przykuwa wzrok nietypową ramą

Specialized Sirrus Carbon to rower szutrowy z wyższej półki. Wyjątkowość zawdzięcza swojej ramie

Nowe rowery z serii Sirrus od Specialized pielęgnują dotychczasowy charakter rodziny, oferując ciekawe połączenie funkcji, które czerpią cechy z rynku rowerów szosowych i crossowych. Efekt? Rowery fitness, które są przeznaczone do jazdy po utwardzonych drogach, zarówno w mieście, jak i poza nim z wysoką prędkością, ale obniżonym komfortem. Na ten typ roweru wskazuje również sztywny widelec, prosta kierownica, cienkie i gładkie opony oraz lekka i sztywna rama z włókna węglowego. Rama, która nie jest jakąś tam ramą, a wyróżnikiem nowych rowerów Specialized, które zawdzięczają swoją wyjątkowość tak zwanemu Compliance Junction.

System Compliance Junction to unikalna cecha ramy opisywanych rowerów, która polega na tym, że rura podsiodłowa nie jest połączona z suportem, ale z łącznikiem znajdującym się na wysokości dolnej części rury dolnej. Ten łącznik ma z kolei kształt owalny i zwęża się od rury podsiodłowej do rury dolnej, co ma na celu zwiększenie elastyczności i komfortu. Sens tego rozwiązania sprowadza się do tego, że Compliance Junction ma nie tylko zwracać uwagę innych na wasz rower, ale też zapewnić większą absorpcję drgań i nierówności podłoża bez utraty wydajności i sztywności. Musimy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie ma też swoje wady, co tyczy się kwestii transportowania i przechowywania, ceny potencjalnych napraw oraz obniżonej odporności na obciążenia boczne.

Oczywiście rama to nie jedyne, co warto w nowych rowerach Sirrus Carbon docenić, bo te modele na 2023 rok doczekały się małego ulepszenia kwestii komfortu w postaci zintegrowanego z główką ramy amortyzatora o nazwie Future Shock, który to zapewnia 20 mm skoku na kierownicy. Taki skromny dodatek powinien pomóc rowerzystom w podbijaniu wszelkiego rodzaju nierównych nawierzchni i przedzierania się przez miejską dżunglę z kostką brukową o wielkich szczelinach.

Z kolei wzmianki o “rowerach” Sirrus Carbon nie są przypadkiem, bo Specialized przygotował tak naprawdę dwa warianty – Carbon X 5.0 oraz Carbon 6.0. Oba dzierżą tę samą ramę z włókna węglowego, ale kosztujący 2250 dolarów tańszy model X 5.0 o wadze 10,9 kg doczekał się nieco mniej zaawansowanego osprzętu. Ten obejmuje 12-biegową przerzutkę tylną SRAM NX Eagle, hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro TKD-148 oraz opony Specialized Pathfinder Pro 700x38c przystosowane do jazdy po szutrze. Droższy o 750 dolarów Carbon 6.0 waży już znacznie mniej, bo 9,2 kg, a wykorzystuje napęd SRAM GX Eagle, hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level TLM i bardziej przystosowane do asfaltu, bo gładsze opony Specialized Roubiax Pro 700×30/32c.