Już nigdy nie zgubisz kluczy. Nowa technologia Samsunga zlokalizuje je co do centymetra

Nowy oddział firmy Samsung pokazał układ U100. Dzieło Exynos Connect to klucz do precyzyjnej lokalizacji

Jeśli kojarzycie sprzedawane przez firmę Apple AirTagi czy jakiekolwiek elektroniczne gadżety, które mimo nieposiadania modułu lokalizacji GPS czy Bluetooth, mogą zapewniać dokładne informacje o swojej lokalizacji, to musicie wiedzieć, że kryje się za tym nie żadna magia, a najpewniej specyficzny rodzaj układów – np. tych ultraszerokopasmowych. Do nich właśnie zalicza się U100 ujawniony właśnie przez Exynos Connect, który jest przeznaczony zarówno do wykorzystania w urządzeniach mobilnych, jak i samochodowych.

Ultraszerokopasmowy U100 to pierwsze tego typu dzieło firmy Samsung, ale wcale nieodbiegające od dzisiejszych standardów w tym segmencie. Wykorzystuje technologię komunikacji bezprzewodowej, która działa w szerokim spektrum częstotliwości, wykorzystując nanosekundowe niesinusiodalne wąskie impulsy i w fizycznym ujęciu sprowadza się do jednego niewielkiego pakietu, który integruje w sobie szereg komponentów. Mowa o tych obejmujących pokładową pamięć, podsystem zasilania oraz ten do wykrywania i emitowania częstotliwości radiowych. To połączenie działa przy niskim zapotrzebowaniu energetycznym, a to dzięki zrezygnowaniu z transmisji dalekiego zasięgu na rzecz tej krótkiego zasięgu, co umożliwia nie tylko szybki transfer danych, ale przede wszystkim niezwykle wysoką dokładność orientacji przestrzennej i kierunkowej.

Samsung twierdzi, że pomiary ToA (czas dotarcia) i AoA (trójwymiarowy kąt dotarcia) U100 po odpowiedniej analizie przeprowadzanej na bieżąco w tle przez urządzenia, pozwalają uzyskać bardzo wysoką dokładność lokalizacji. Mowa o poziomie błędu rzędu jednego centymetra co do samej lokacji i poniżej pięciu stopni, jeśli idzie o dokładność kątową. Dzięki tej mieszance możliwości proponowany przez Samsunga układ U100 to idealne rozwiązanie nie tylko do samochodów, ale też urządzeń mobilnych ze smartfonami i zestawami wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości na czele.

Wspomniane AirTagi Apple’a tak naprawdę mogą w ogóle istnieć dzięki tej technologii, więc Samsung ma teraz w ofercie wyspecjalizowany sprzęt z (najpewniej) najwyższej półki, który jest podstawą dla wielu zaawansowanych technologii. Wszystko dzięki temu, że może umożliwić precyzyjne lokalizowanie obiektów w środowiskach, w których GPS jest niedostępny, więc np. w pomieszczeniach, a tym samym rozszerzyć możliwości zestawów VR lub AR. Dodatkowo z racji bezpiecznego szyfrowania sprzętowego oraz uzyskania zgodności ze standardem Digital Key Release 3.0 do przechowywania i wymiany kluczy cyfrowych dla pojazdów, ten układ może służyć do technologii bezkluczykowego odblokowywania oraz uruchamiania samochodów.