Zielony wodór na wyciągnięcie ręki. Niemcy realizują scenariusz przyszłości

Duński producent turbin wiatrowych Vestas dostarczy osiem wiatraków do niemieckiego parku energetycznego Bad Lauchstädt. Mają one być częścią większego systemu do produkcji zielonego wodoru w elektrolizerze. O tej niezwykłej inwestycji dowiadujemy się z komunikatu prasowego Bad Lauchstädt.

Turbiny jakie dostarczą Duńczycy, będą mieć moc 6,2 MW. Różnić się one będą wysokością w zależności od terenu, na którym będą postawione. Wysokość piast będzie liczyć od 119 do 169 metrów. Wszystkie osiem wiatraków zostanie połączonych w jedną jednostkę wytwórczą energii.

Zielony wodór produkowany z energii z wiatru. Niemcy wespół z Duńczykami ruszają z pomysłem

Produkcja wodoru jako paliwa jest dość podchwytliwym tematem, który bardzo łatwo można rozmyć, nie wspominając o tym, z jakiego źródła pochodzi gaz. Obecnie wodór w zdecydowanej większości produkuje z paliw kopalnych w drodze rafinacji. Proces ten generuje emisje gazów cieplarnianych i nie jest zrównoważony względem środowiska. Natomiast zielony wodór jest tym, do czego powoli dążą różni producenci – surowcem pochodzącym z samej wody.

Zielony wodór jest wytwarzany w elektrolizerach, gdzie rozszczepiane są cząsteczki wody na tlen i wodór. Słowo „zielony” w nazwie nie ma nic wspólnego z kolorem, a jest po prostu symbolicznym wyjaśnieniem, że taki gaz powstaje w sposób czystszy i mniej zatruwający środowisko.

Wprawny badacz od razu zwróci uwagę, że do pracy elektrolizera również jest potrzebna energia. Aby cały proces był w pełni zrównoważony, trzeba również energię produkować z OZE. Turbiny wiatrowe stają się dobrym do tego rozwiązaniem.

Elektrolizer w Bad Lauchstädt będzie miał moc wytwórczą 30 MW. W pierwszej połowie 2023 roku ma ruszyć instalacja turbin wiatrowych, a pierwsze zielony wodór „popłynie” z elektrolizera najpewniej w 2024 roku.