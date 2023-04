Koniec beztroskiego współdzielenia kont. Netflix zabierze się za ten temat na poważnie

Po raz kolejny wracamy do udostępniania haseł na Netfliksie

Przez wiele miesięcy dużo mówiło się o temacie współdzielenia kont w serwisie Netflix. Nie trzeba być abonentem serwisu, by słyszeć o całym tym zamieszaniu. Choć o zakazie udostępniania haseł wbrew regulaminowi przebąkiwano jeszcze w 2019 roku, to dopiero rok temu wszystko nabrało rozpędu. Netflix na szerszą skalę wprowadził weryfikację, która wymagała od głównego właściciela konta podania specjalnego kodu lub potwierdzenia adresu e-mail. Cóż, było to może męczące, ale raczej niezbyt skuteczne.

Kolejnym krokiem okazały się testy dodatkowych opłat za udostępnienie hasła osobom spoza jednego gospodarstwa domowego. Te na początku zeszłego roku prowadzono w kilku krajach Ameryki Południowej, a opłata dodatkowa wynosiła około 3 dolary. Niby w międzyczasie wspominano o tym, że testowane są różne opcje, ale nie ma co się martwić, bo to nie będzie tak, że z dnia na dzień Netflix zablokuje dostęp do platformy osobom współdzielącym konto wbrew regulaminowi.

Jeśli śledziliście temat, to zapewne wiecie, że pomysłów było wiele, ale w rezultacie nic z nich nie wyszło. Nic, prócz zmian w regulaminie platformy, które zresztą ostatecznie i tak zniknęły w lutym tego roku. Nagle Netflix przywrócił dawny zapis dotyczący zakazu udostępniania haseł osobom spoza jednego gospodarstwa domowego. Zniknęły natomiast wszystkie poprzednie wzmianki o weryfikacji i sprawdzaniu lokalizacji. Dotyczyło to zarówno Polski, jak i innych krajów, w tym USA i Kanady, gdzie już wcześniej Netflix zaczął wprowadzać w życie niektóre pomysły.

Wydawało się, że po tym sprawa ucichła. Nie łudziłam się oczywiście, że na dobre, bo spójrzmy prawdzie w oczy – Netflix nie chce tracić pieniędzy. Co prawda wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że sytuacja platformy nie jest zła, a przychód rzeczywisty niewiele różni się od tego przewidywanego (8,16 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 8,18 mld dolarów), to pomysł walki z udostępnianiem haseł powrócił. W ogólnym rozrachunku trudno się temu dziwić, bo wedle danych przedstawionych przez platformę, przeszło 100 milionów gospodarstw domowych na całym świecie korzysta ze współdzielenia kont. To około 43% globalnej bazy użytkowników, więc potencjalne straty są ogromne. Netflix podkreśla, że wpływa to na jego zdolność do inwestowania w nowe treści. Trzeba więc wrócić do poprzednich planów i jakoś zwiększyć zyski.

Co planuje Netflix?

Tym razem serwis planuje wdrożenie opłat za udostępnianie konta osobom spoza gospodarstwa domowego. Jest to zapewne to samo rozwiązanie, które w tamtym roku testowane było w krajach Ameryki Południowej. Teraz program został rozszerzony na Kanadę, Nową Zelandię, Hiszpanię i Portugalię, a opłaty różnią się w zależności od rynku. W tych krajach użytkownicy proszeni są o ustawienie „głównej lokalizacji” dla swoich kont i mają możliwość dodania maksymalnie dwóch „kont podrzędnych” dla osób, z którymi nie mieszkają, a które chciałyby z ich subskrypcji korzystać. Oczywiście w takim przypadku pobierane są dodatkowe opłaty.

Netflix, w liście do akcjonariuszy, oświadczył, że zdaje sobie sprawę, że ograniczenie udostępniania kont może przynieść „krótkoterminowy spadek zaangażowania”, co mówiąc prościej oznacza falę rezygnacji z subskrypcji. Platforma spodziewa się jednak, że po tym znów powinien nastąpić wzrost przychodów, gdy osoby, które wcześniej współdzieliły konta zaczną wykupować samodzielne subskrypcje. Wedle tego, co twierdzi serwis, w Kanadzie już odnotowano wzrost liczby subskrybentów, co przełożyło się na wzrost przychodów.

Dzięki zyskom, jakie mają przynieść wprowadzane coraz szerzej opłaty, Netflix będzie w stanie dalej rozwijać platformę i tworzyć więcej treści. Już zapowiedziano, że w 2024 roku na nowe filmy, seriale i programy platforma spodziewa się wydać około 17 miliardów dolarów.

Czy takie rozwiązanie ma sens?

Wcześniej Netflix planował weryfikację na podstawie lokalizacji i adresów IP. To właśnie po nich można byłoby rozpoznać, czy wszystkie osoby współdzielące dane konto mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Czy tak samo będzie i w tym przypadku? Prawdopodobnie tak, na co wskazuje właśnie ta „główna lokalizacja”, którą trzeba ustawić. Nie wiadomo jednak, jak to będzie wyglądało w przypadku osób, które dużo podróżują lub przeważnie korzystają z serwisu na urządzeniach mobilnych poza domem? A co z tymi, którzy często się przeprowadzają?

Netflix nie sprecyzował też, co właściwie stanie się z tymi, którzy nieregulaminowo współdzielą konta. Czy nagle dostęp do usługi zostanie im odebrany, czy to główny właściciel konta musi ich od siebie odciąć w obawie przed dodatkowymi kosztami. Niewiadomych jest bardzo dużo, a odpowiedzi cały czas brakuje.

Spodziewam się jednak, że z czasem te nowe rozwiązanie trafi też do Polski i sami, na własnej skórze, będziemy mogli przekonać się, czy ma to w ogóle jakikolwiek sens. Tak czy inaczej, znów szykują się zmiany. Ciekawa jestem tylko tego, jak to przełoży się na liczbę subskrybentów. Czy będzie tak, jak uważa Netflix i użytkownicy wrócą, by płacić za samodzielne subskrypcje, czy może całkowicie zrezygnują z usługi, bo nie będzie im się to opłacało? Tego dowiemy się dopiero z raportów za kolejne kwartały.

Sama trochę w to powątpiewam, bo w moich oczach Netflix obecnie nie oferuje praktycznie żadnych wartościowych treści, za które warto byłoby płacić 29 zł miesięcznie za samodzielną subskrypcję. Platforma od dawna ma problem z nadmiarem niezbyt atrakcyjnych tytułów, a nawet jeśli raz na jakiś czas takowe się pojawią, to trudno się w nie zaangażować ze strachu, że kolejny sezon nigdy nie powstanie. Ale cóż, to tylko moje zdanie, które jak widać, zupełnie nie pokrywa się z tym, w co wierzy serwis. Netflix uważa bowiem, że straty finansowe wynikają ze współdzielenia kont, a nie z niskich jakościowo, wtórnych produkcji, które nie mają subskrybentom niczego do zaoferowania.