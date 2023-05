Najpotężniejsze karty graficzne AMD dla twórców już dostępne. Ich kupno nie jest jednak proste

Nowe karty graficzne AMD dla twórców pokonają ofertę Nvidii. Jednak nie wydajnością, a ceną

W połowie kwietnia poznaliśmy szczegóły wyjątkowych kart graficznych z myślą o profesjonalistach, które opracowała firma AMD, stawiając na nową architekturę RDNA 3 z chipletowym układem procesora graficznego. Innymi słowy, tak – to pierwsze modele do stacji roboczych, które robią użytek z tej architektury, a przede wszystkim podejścia, w ramach to którego łączy się w jednym pakiecie różne oddzielne matryce krzemowe. Te w kartach graficznych Radeon Pro W7000 są wykonane z wykorzystaniem 5- i 6-nm procesu technologicznego, co wedle AMD sprawia m.in. to, że procesor graficzny jest wydajniejszy o 54 procent “na wat” względem GPU na bazie architektury AMD RDNA2.

Takie podejście sprawiło też, że nowe karty AMD mają aktualnie najszybszy interfejs, który łączy chiplety graficzne i pamięciowe z prędkością do 5,3 TB/s, a żeby dodać całości jeszcze większej dozy wyjątkowości, producent postarał się zarówno o wyjście wideo DisplayPort 2.1, jak i wsparcie rozdzielczości 12K. To więc coś, czego brakuje nawet w ofercie Nvidii ze znacznie droższymi modelami, więc Czerwoni wyróżniają się na rynku nawet zaawansowaniem.

Cechujący się 295-watowym TDP model Radeon Pro W7900 ma do zaoferowania rdzeń z 6144 procesorami strumieniowymi, pracuje przy taktowaniu na poziomie około 2,5 GHz, a przy tym ma dostęp do 48 GB pamięci GDDR6 z ECC za pośrednictwem 384-bitowej magistrali, co przekłada się na wydajność FP32 rzędu 61 teraflopów. Z kolei mniej zaawansowany Radeon Pro W7800 o 260-watowym TDP łączy 4480 procesorów strumieniowych przy tym samym taktowaniu z 32 GB pamięci tej samej klasy na mniej okazałej, bo 256-bitowej magistrali. Jego wydajność wynosi już 45 teraflopów.

Pozostaje więc pytanie, gdzie tu kupić takie karty graficzne dla profesjonalistów w Polsce? Nawet nie myślcie o tym, żeby patrzeć dziś do popularnych sieciówek i marketów, bo przez kilka kolejnych miesięcy Radeony Pro W7000 w Europie powinny być dostępne do kupienia wyłącznie w sklepie internetowym ASBIS. W razie potrzeby będzie można również skorzystać z oferty sklepów, które oferują dostawy na cały świat. Przykładowo w USA dystrybutorem tych modeli będzie Exxact, a w rejonie APAC Ingram Micro oraz Daewon.

Dostępność i ceny mogą się jednak różnić w zależności od regionu i popytu, ale możemy być pewni, że z czasem sytuacja ta ulegnie poprawie i nawet w X-Komie znajdą się oba Radeony. Zanim to nastąpi i zanim poznamy rynkowe ceny, powinniśmy spodziewać się, że Radeon Pro W7900 będzie kosztował 3999 dolarów, czyli 20700 zł, a Radeon Pro W7800 z zapowiedzianą ceną 2499 dolarów już około 18000 zł.

