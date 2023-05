Ten napęd jest naprawdę wyjątkowy. Elektryczne rowery rozwijają się w zastraszającym tempie

Mały, wydajny i przyjemny dla oka. Intradrive pokazał swój innowacyjny 8-biegowy napęd

Firma Intradrive od dawna opracowuje rozwiązania oraz technologie z myślą o układach napędowych. Nie zabrakło jej podczas niedawnego festiwalu Tweedlove, na którym to pochwaliła się rowerem Orange Phase MX Strange (oryginał z silnikiem Shimano EP8 widzicie na zdjęciu powyżej) z prototypowym układem napędowym między korbami, który to łączy silnik i skrzynię biegów w jednej obudowie odpowiadającej silnikowi Shimano EP8. Taka wewnętrzna przekładnia jest odpowiednikiem zewnętrznej przerzutki, a więc zapewnia możliwość dostosowywania charakterystyki napędu poprzez zmianę prędkości i momentu obrotowego na wale wyjściowym.

W tym konkretnym prototypie firma Intradrive zadbała o zakres przełożeń na poziomie 470%, co oznacza, że jest szerszy zarówno od większości tradycyjnych 11-biegowych przerzutek, jak i od tego, co ma do zaoferowania konkurencyjny 7-biegowy układ napędowy od Valeo. Główną funkcję w tym sprzęcie odgrywa jednak sam silnik o mocy szczytowej rzędu 500 watów, która to trafia na tylne koło za pośrednictwem albo tradycyjnego jednobiegowego łańcucha i zębatki, albo systemu pasowego pokroju Gates Carbon Drive.

Takie połączenie jest jednocześnie ciężkie, ale nie ma nic dziwnego w tym, że aktualny prototyp waży 4,5 kilogramów, czyli więcej od samego silnika Shimano EP8. Zwłaszcza że producent zapewne postara się o dopracowanie projektu oraz procesu produkcyjnego, który aktualnie obejmuje wycinanie aluminiowej obudowy z wykorzystaniem maszyny CNC.

Z kolei firmy produkujące rowery, które wykorzystają taki system napędowy, zapewnią sobie możliwość całkowitego porzucenia przerzutek zewnętrznych. To przełoży się na niższe koszty utrzymania roweru, niższą masę nieresorowaną oraz mniejszą podatność na uderzenia o skały oraz duże obciążenia podczas jazdy, a tym samym (potencjalnie) większą trwałość.

Aktualnie firma Intradrive ze Szkocji poszukuje inwestorów w celu sfinansowania ostatecznego wprowadzenia na rynek tego innowacyjnego 8-biegowego układu napędowego. Jej działalność jest o tyle ciekawa, że poza przyczynianiem się do rozwoju ekologicznych form transportu, dąży również do wytwarzania produktów w jak najbardziej zrównoważony sposób, wykorzystując materiały z recyklingu i odnawialną energię elektryczną. Firma dba również o to, aby jej produkty były możliwe do utrzymania, naprawy, modernizacji, a finalnie do recyklingu po zakończeniu eksploatacji, więc jak na moje oko ma solidne fundamenty do podbijania świata napędów e-bike.