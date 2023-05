Ekologia to jego drugie imię. Co jeszcze ma do zaoferowania Ultima Multipath?

Elektryczny rower Ultima Multipath, czyli jak uczynić wyjątkową ramę jeszcze bardziej unikalną

E-bike Multipath od europejskiego producenta Ultima może pochwalić się przede wszystkim swoją wyjątkową ramą. Ta jest wykonana z przetworzonego plastiku i stopu, przez co Multipath uznaje się za pierwszy rower elektryczny z tak “dobrą dla planety” ramą. Do jej stworzenia producent wykorzystał technologię monocoque-injected, która zagwarantowała jej wysoką lekkość i trwałość względem tradycyjnie produkowanych ram. W ramach tego procesu wytwarzana jest struktura z jednego kawałka materiału przy użyciu materiału wstrzykiwanego do konkretnej formy.

Czytaj też: Wszechstronny e-bike stał się jeszcze lepszy. Aventon Sinch.2 przykuwa wzrok praktycznie wszystkim

Technologia ta została po raz pierwszy opracowana dla samochodów biorących udział w wyścigach Formuły 1 po to, aby uczynić je lżejszymi i mocniejszymi względem projektów z licznymi spoinami. Nie muszę zapewne też wskazywać, że w toku takiej produkcji można opracować wyjątkowe i robiące wrażenie kształty bez poświęcania ogólnej trwałości i sztywności konstrukcji. Tak więc, chociaż sam jednostronny widelec jest czymś urzekającym, to osobiście nie jestem do końca przekonany co do strukturalnych “wzmocnień” w formie odsłoniętych i ustawionych pod różnymi kątami wsporników, bo ich czyszczenie od np. błota będzie najpewniej utrapieniem.

Z drugiej jednak strony Multipath nie jest e-bike przeznaczonym do tego, aby pokonywać ubłocone tereny. Przynajmniej w swojej oryginalnej wersji, bo producent zapewnia możliwość znacznego dostosowywania tego elektrycznego roweru poprzez różnego rodzaju osprzęt i podstawowe elementy. Dzięki temu Ultima zapewnia, że tym modelem zainteresują się wszyscy. Zarówno ci poszukujący bardziej utylitarnego modelu, jak i nastawionego bardziej na komfort czy jazdę po utwardzonych nawierzchniach.

Czytaj też: Unikalny jednoślad dla wymagających. Elektryczny rower Model J zachwyca formą

Bez względu na te decyzje co do wyposażenia, rower Multipath zawsze wykorzystuje do jazdy system wspomagania Valeo Smart E-Bike. Ten łączy silnik elektryczny i adaptacyjną, 7-biegową automatyczną skrzynię biegów, która dostosowuje poziom wspomagania i wybiera odpowiednie przełożenie w zależności od zachowania rowerzysty i sytuacji na drodze, co zapewnia czujnik kadencji oraz momentu obrotowego. Taki pakiet jest umieszczony między korbami i zapewnia dostęp do 250-watowej mocy, 130-Nm momentu obrotowego oraz maksymalnie 25 km/h wspomagania. Zasila go z kolei wbudowany w dolną rurę akumulator w dwóch wersjach – Long Range oraz Standard, zapewniając odpowiednio 630- i 500-Wh, co przekłada się na zasięg do kolejno 105 i 70 kilometrów w trybie ekonomicznym.

Czytaj też: Co ma wspólnego Apple i miejski rower elektryczny? Thunder 1 ma w zanadrzu ciekawy trick

Osprzęt roweru Ultima Multipath, który to waży od 20 do 25 kg (zależnie od opcji) wieńczy siodełko Selle Italia, amortyzowana kierownica Bam City, przednie i tylne światła Busch & Muller, 29-calowe obręcze Mavic z oponami Hutchinson, hydrauliczne hamulce tarczowe Magura, platformy pedał Look i odpinane błotniki Hebie. Firma ograniczyła sobie nieco spektrum klientów, jako że ten elektryczny rower jest dostępny tylko z ramą w jednym rozmiarze, która to nada się dla rowerzystów o wzroście od 140 do 190 cm. Cena zaczyna się z kolei od odpowiednio 3449 i 3699 euro za wersję Standard oraz Long Range.