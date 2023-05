Dwaj giganci łączą siły. Cel? Zrewolucjonizować samochody

Nvidia i MediaTek mają prosty cel – zrewolucjonizować samochody z wykorzystaniem najnowszych technologii

MediaTek oraz Nvidia to dwie zupełnie inne firmy. Podczas gdy jedna jest istnym gigantem w dziedzinie łączności i multimediów, druga od lat podbija rynek kart graficznych i ostatnio zaliczyła ogromne wzrosty w związku z rosnącą popularnością sztucznej inteligencji. Co wyniknie z takiej współpracy? Wedle najnowszego ogłoszenia z konferencji prasowej, która miała miejsce na targach Computex 2023, nic innego, jak jedna wielka rewolucja samochodów.

Obaj producenci podjęli współpracę przede wszystkim po to, aby wprowadzić do samochodów sztuczną inteligencję oraz wydajniejsze układy obliczeniowe w nieznanej do tej pory formie. W dążeniu do tego MediaTek opracuje SoC specjalnie do samochodów, w których to wykorzysta podejście chipletowe, a przede wszystkim własność intelektualną Nvidii w zakresie sztucznej inteligencji oraz grafiki. Mowa więc o układach scalonych typu system-on-chip, czyli rodzaju, który łączy wiele komponentów w jednym pakiecie, a mowa w tej kwestii o procesorze centralnym graficznym, pamięci operacyjnej oraz układzie I/O. Tego typu połączenie może zmniejszyć rozmiar, koszt i zużycie energii przez urządzenie, przez co jest stosowane od lat w smartfonach, laptopach, tabletach i smartwatchach.

Samochody elektryczne nowej generacji będą więc dla takiego SoC bardzo żyznym gruntem. Zwłaszcza że nie będzie to “kolejne SoC” na rynku, a wyjątkowy układ obliczeniowy, w którym zastosowane chiplety (odrębne matryce krzemowe) będą wykorzystywać ultraszybkie oraz spójne połączenie, umożliwiając płynne działanie przede wszystkim Nvidia Drive. Ten łączy w sobie kompleksowe oprogramowanie, odpowiadające jednocześnie za funkcje wygody, bezpieczeństwa oraz zarządzanie zestawem informacyjno-rozrywkowym.

W gruncie rzeczy Nvidia Drive to nie tylko system operacyjny, ale też powiązany z nim stos oprogramowania, który jest zaprojektowany specjalnie z myślą o opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji dla pojazdów autonomicznych. Składa się z wymaganego oprogramowania, bibliotek i narzędzi do budowania, debugowania, profilowania oraz wdrażania aplikacji dla pojazdów autonomicznych, które wykorzystują procesor centralny, graficzny, akcelerację sprzętową i Drive AGX, czyli skalowalną, otwartą platformę, która jest niczym mózg dla samochodów autonomicznych.

Sama współpraca Nvidii oraz MediaTeka sprawi, że klienci tego drugiego z branży motoryzacyjnej będą mogli sięgać po najbardziej zaawansowane sprzęty obliczeniowe z akceleratorami Nvidia RTX oraz rozwiązania programowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które są obsługiwane przez wspomniane oprogramowanie Nvidia Drive dla wszystkich typów pojazdów.

