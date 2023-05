Będzie w co grać. Oto najciekawsze nowości z PlayStation Showcase 2023

Sony sypnęło nowościami. PlayStation Showcase 2023 obfitowało w zapowiedzi

Zgodnie z zapowiedzią, PlayStation Showcase 2023 odbyło się 24 maja i przypadło na środek nocy czasu polskiego. Sony tradycyjnie przygotowało wiele gier oraz projektów, którymi chciało się pochwalić i pokazać nabywcom PlayStation 5, PSVR 2 i ciągłym posiadaczom PlayStation 4, czego mogą oczekiwać w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Co ciekawe, Sony zagrało nie fair względem Microsoftu, bo choć przy ogłaszaniu platform poszczególnych tytułów wspominało o dostępności na PC, to jednocześnie ukrywało fakt, że wiele z nich trafi też na konsole Xbox Series X i S. Nieładnie. Na szczęście Xbox szybko przypomniał na swoim profilu na Twitterze, że wiele pokazanych przez Sony gier ukaże się także na konsoli Microsoftu.

PlayStation Showcase 2023 – najlepsze zapowiedzi gier

Poniżej znajdziecie więc najciekawsze gry, które miało do pokazania Sony i choć osobiście czuję się zawiedzony ogółem zapowiedzi (zabrakło dodatku do Elden Ringa), to wybrałem dla was perełki, obok których nie da się przejść obojętnie.

Spider-Man 2

Człowieka-pająka nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jak na kolejną odsłonę serii o pajęczym jegomościu przystało, Spider-Man 2 pozwoli graczom wcielić się właśnie w superbohatera, ale z tą różnicą, że historia przedstawi zarówno życie i przygody Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa, którzy muszą pogodzić życie osobiste z obowiązkami stania na straży prawa. Zgodnie z oczekiwaniem, gra będzie rozgrywać się w Nowym Jorku, wykorzysta podstawy z poprzednich odsłon i stosownie je ulepszy oraz rozszerzy, aby dążenie do pokonania głównego antagonisty i Venoma było jeszcze przyjemniejszą przygodą.

Premiera? Na Spider-Mana 2 poczekacie do jesieni bieżącego roku, a jak na ekskluzywny tytuł przystało, przygotujcie się na ograniczenie wyłącznie do PlayStation 5… przynajmniej przez jakiś czas.

Metal Gear Solid: Snake Eater

Metal Gear Solid: Snake Eater jest miłą niespodzianką dla fanów serii, bo to remake klasycznej gry akcji z elementami skradanki z agentem specjalnym w roli głównej. W tej części Snake zostaje wysłany na misję uratowania zbiegłego radzieckiego naukowca w czasach zimnej wojny, a gracz ma mieć w jego skórze dostęp do bogatego arsenału, który to ułatwi przedzieranie się przez kolejne lokacje na różne sposoby. Jako że produkcja stawia w pewnym sensie na realizm, zapowiada się gratka dla fanów “prawdziwych skradanek”, ale niestety nie wiemy, kiedy Metal Gear Solid: Snake Eater zadebiutuje, ale finalnie trafi na obecne konsole z obu obozów oraz PC.

Assassin’s Creed Mirage

Serię Assasin’s Creed pamiętam zarówno z tego, że za młodu odbiłem się od pana Ezio i wielkich powrotów do przeszłości, jak i z tego, że otwarty świat Starożytnego Egiptu, Grecji i nordyckich przestrzeni zraził mnie do siebie szybciej, niż Fallout 76. Jeśli jednak należycie do tego drugiego obozu, to zapowiedziany właśnie Assassin’s Creed Mirage z pewnością się wam spodoba. Już 12 października bieżącego roku gra przeniesie graczy korzystających z obecnych konsol lub PC w przeszłość, a dokładniej mówiąc, do starożytnej Persji, gdzie główny bohater będzie jednym z (niespodzianka!) zabójców, walczących głównie z templariuszami.

Final Fantasy XVI

Tasiemiec, bez którego wielu graczy nie wyobraża sobie świata gier. Final Fantasy XVI to szesnasta już z kolei główna odsłona serii Final Fantasy i jednocześnie jej pierwszy pełnoprawny RPG. Akcja gry toczy się w świecie fantasy o nazwie Valisthea, w którym sześć narodów rywalizuje o władzę i zasoby dzięki dostępowi do magicznych kryształów i ludzi, którzy mogą przywoływać potężne istoty zwane Eikonami. Sama premiera Final Fantasy XVI jest zaplanowana na 22 czerwca 2023 roku w wersji na PlayStation 5 i PC.

Dragon’s Dogma 2

Za jeden z bardziej nietypowych wyborów w tym zestawieniu można uznać Dragon’s Dogma 2, czyli kontynuację gry action-RPG od Capcom, która pozwala stworzyć własną postać i eksplorować rozległy otwarty świat. W skrócie? Jeśli podoba się wam Monster Hunter, to i w Dragon’s Dogma 2 znajdziecie coś dla siebie, jako że gra oferuje rozbudowany system walki, który pozwala korzystać z różnych broni, umiejętności i taktyk, aby pokonać całą masę różnych wrogów, którzy zazwyczaj są znacznie więksi od głównego protagonisty. Tytuł z kolei jednoznacznie wskazuje, jakich potworów będzie w tej produkcji na pęczki, ale aktualnie nie wiemy, kiedy w ogóle w nią zagramy. Debiut na PS5, Xbox Series X i S oraz PC jest za to gwarantowany.

Phantom Blade Zero

Jak wyobrażacie sobie połączenie Dark Souls z Sekiro? Jeśli tak daleko nie sięga wasz umysł, to odpowiedź na to pytanie przyniesie wam zapowiedziana właśnie produkcja Phantom Blade Zero, która trafi na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC w nieokreślonym czasie. O ile zapowiedź robi wrażenie efektowną walką, to mam zbyt duże wrażenie, że wygląda to tak, jakby gra robiła więcej za gracza, niż powinna (coś jak w Wiedźminie 1). Trudno bowiem mi wyobrazić sobie walkę bardziej precyzyjną i dynamiczną od tego, co miał do zaoferowania Sekiro, bo gracz może za tym wszystkim zwyczajnie nie nadążyćm a Phantom Blade Zero wygląda tak, jakby rzeczywiście chciał przebić dzieło od From Software.

Ghostrunner 2

Na sam koniec pozostawiłem grę polskiego studia One More Level, które od kilku tygodni zalicza ogromne wzrosty cen akcji na giełdzie i wygląda na to, że słusznie. Utrzymany w cyberpunkowym stylu Ghostrunner II został bowiem właśnie zapowiedziany z przytupem i materiał z rozgrywki pokazał nam zarówno nowy efektowny element gameplay’u, czyli jazdę na motocyklu, jak również to, co w Ghostrunnerze jest najważniejsze, czyli dynamiczną walkę i liczne sekwencje platformowe. Czy będzie hit? Przekonamy się w ciągu kilku miesiącach, bo Ghostrunner II zadebiutuje w nieokreślonym momencie bieżącego roku na PS5, Xbox Series X i S oraz pecetach i może skorzystać z hajpu, którego aktualnie buduje CD Projekt Red z dodatkiem do Cyberpunka 2077.

