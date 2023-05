Nowa funkcja w Windows 11. Microsoftowi naprawa błędów zabiera śmiesznie dużo czasu

Microsoft zaniedbywał to zbyt długo. Nowa funkcja w Windows 11

Mogłoby się wydawać, że Microsoft zatrudnia tak wielu specjalistów, że naprawa jednego problemu w jednym systemie będzie kwestią maksymalnie kilku dni… a tu proszę, na przywrócenie specyficznej funkcji w Windowsie 11 czekaliśmy nie tygodnie, a całe miesiące.

Po przeolbrzymim wręcz okresie zaniedbań, Microsoft w końcu naprawił funkcję w systemie Windows 11, którą wcześniej określał jako “game-changer”. Nie jest jednak czymś specjalnie skomplikowanym, bo po prostu pozwala użytkownikom połączyć swoje konto Spotify z systemową aplikacją Zegar i następnie słuchać playlist z utworami muzycznymi, które teoretycznie mają zwiększać ich produktywność, ułatwiając skupianie się na konkretnych zadaniach.

Na papierze funkcja z jednej strony wydaje się świetna, a z drugiej niespecjalnie skomplikowana. Ot powiązanie dwóch aplikacji ze sobą i następnie wywoływanie konkretnych playlist po aktywacji sesji skupienia. Jednak najwyraźniej przerosło to firmę, bo przez kilka ostatnich miesięcy użytkownicy Windowsa 11 nie mogli zalogować się do Spotify z powodu wygasłego certyfikatu, który owocował pustym ekranem logowania. Microsoft rozwiązał ten problem w nowym Windows 11 Insider Preview Build 22509, który wreszcie przywrócił użytkownikom możliwość powiązania konta Spotify z aplikacją Zegar za pomocą jednego przycisku.

Oznacza to tyle, że tak jak do tej pory mogliście trafić na pusty ekran, tak teraz po przejściu do logowania będziecie mogli przeprowadzić upragnione powiązanie kont. Ogólna funkcja sesji skupienia (Focus Sessions) pozostała jednak bez zmian, więc nadal wszyscy chętni do korzystania z tego “game-changera” mogą robić to tak, jak dotychczas, tyle tylko, że teraz włączenie muzyczki do pracy będzie szybsze i prostsze.