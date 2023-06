Francja przez trzy lata opracowywała w sekrecie sprzęt, który odmieni wojsko

Francja ma nowego UAV, czyli drona latającego. Jak Aarok zmieni armię państwa?

Bezzałogowiec Aarok został opracowany przez francuskiego wykonawcę obronnego Turgis & Gaillard i wedle wszystkich znaków w prasówkach i zapowiedziach, ma zrewolucjonizować rynek dronów o średnim pułapie lotu i dużej wytrzymałości, czyli klasę MALE. Odpowiadający za niego projektanci postanowili skupić się na wszechstronności, wytrzymałości oraz ogólnie wysokiej wydajności tego drona, którego rozpiętość skrzydeł wynosi prawie 22 metry, a maksymalna masa startowa sięga 5400 kilogramom, z czego waga użytecznego ładunku nie może przekroczyć nieco ponad 2720 kilogramów, a uzbrojenia poziomu 1500 kg. To dużo. Tak dużo, że Aarok może zabierać na misję różnorodny sprzęt bojowy w zależności od tego, czego akurat się od niego oczekuje.

Za wznoszenie i utrzymywanie drona Aarok w przestworzach odpowiada silnik Pratt & Whitney Canada PT6, który zapewnia mu wyjątkowo wysoką wytrzymałość, umożliwiając loty trwające ponad 24 godziny. Ten czas lotu jest wręcz nieoceniony w przypadku długotrwałych misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych, a także podczas operacji nadzoru morskiego i pełnienia roli przekaźnika komunikacyjnego. Aktualnie nie wiadomo jednak nic a nic o możliwościach tego bezzałogowca w locie poza wspomnianą wytrzymałością lotu na poziomie doby, ale odpowiedzi na to doczekamy się z pewnością jeszcze w tym roku.

Wiemy za to, że dron Aarok został zaprojektowany tak, aby wyróżniać się w różnych rolach, co czyni go elastycznym sprzętem na współczesnym polu bitwy. Może wykonywać zadania związane ze zwiadem i rozpoznaniem, przeprowadzać ataki dystansowe, angażować się w nadzór morski i działać jako ważny węzeł przekaźnikowy, jako że jego zdolność do działania jako centrum transferu danych między różnymi platformami i domenami znacznie zwiększa świadomość sytuacyjną i ułatwia skoordynowane operacje. Po stronie uzbrojenia również jest ciekawie, bo Aarok ma dostęp do różnorodnej gamy broni, a w tym francuskiej precyzyjnej amunicji kierowanej AASM Hammer i pocisku przeciwpancernego Hellfire.

Co ciekawe, projektanci zadbali o to, aby dron Aarok nie musiał mieć dostępu do lotnisk i zaawansowanej infrastruktury. W gruncie rzeczy został zaprojektowany do działania nawet na nierównych polach, co ma zminimalizować jego zależność od tradycyjnej infrastruktury i zwiększyć elastyczność operacyjną, a to poprzez wzmocnione podwozie oraz wysuwaną wieżyczkę czujnika pod nosem. Takie ważne decyzje projektowe zapewniły mu płynne lądowanie i optymalne pozycjonowanie czujników niezależnie od środowiska, ale to wszystko wcale nie oznacza, że Aarok po trafieniu na rynek dokona wielkiej rewolucji. Przed dronem stoi bowiem kilka wyzwań.

Duży rozmiar tego bezzałogowca może sprawić, że będzie on bardziej widoczny i podatny na wykrycie oraz działanie systemów przeciwlotniczych wrogów. Jako zupełnie nowy sprzęt na rynku, musi on jeszcze udowodnić swoją wydajność i niezawodność poprzez testy w locie i wdrożenie operacyjne, więc dopiero po uzyskaniu surowych danych z testów będziemy mogli stwierdzić, czy Aarok będzie w stanie przewyższyć tańsze bezzałogowce pokroju Eurodrone i Bayraktar TB2. Weryfikacji tych możliwości doczekamy się już w tym roku, bo wedle planów pierwszy jego lot ma mieć miejsce do końca 2023 roku. Najbliższym ważnym dniem dla tego bezzałogowca będzie jednak nie lot, a wystąpienie na targach Paris Air Show.