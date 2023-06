Kierunek – Polska. Ten nowoczesny myśliwiec rewolucjonizuje nasze siły powietrzne

Myśliwce FA-50 sprawią, że Polska będzie jeszcze potężniejsza w przestworzach. Pierwszy egzemplarz już wyprodukowano

Przed rokiem Polska podpisała dwie umowy, które dotyczą dostawy lekkich myśliwców Korei Południowej dla Sił Powietrznych RP. W grę wchodzą dwa różne warianty myśliwców tego samego typu, które zostaną dostarczone wraz ze wsparciem technicznym, jak również pakietem logistycznym i szkoleniowym. Pod tymi względami zakupy nie będą więc w żadnym stopniu unikalne, ale same w sobie będą wyjątkowe ze względu na wysokość przeznaczonych na nie kwot. Mowa o kolejno 0,7 i 2,3 miliardach dolarów amerykańskich, a więc łącznie prawie 19 miliardach złotych.

Niebawem nasze #SiłyPowietrzne wzbogacą się o nową maszynę – samolot #FA50



W zakładach Korea Aerospace Industries #KAI odbył się roll-out, czyli uroczysta, oficjalna prezentacja pierwszego lekkiego samolotu bojowego FA-50GF dla Sił Zbrojnych RP.#modernizacja pic.twitter.com/NgEbkEakXs — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 7, 2023

Ta mniej imponująca umowa za około 3,3 miliarda złotych dotyczy dostawy dwunastu myśliwców FA-50 w wersji Block 10, a ta ponad 3-krotnie droższa, trzydziestu sześciu myśliwców FA-50PL. W tej też kolejności będą realizowane, bo dostawy pierwszych dwunastu FA-50 zgodnie z treścią umowy, mają rozpocząć się w drugiej połowie 2023 roku. Oznacza to, że już za ledwie kilka miesięcy 23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim będzie mogła całkowicie porzucić poradzieckie myśliwce MiG-29 na rzecz nowoczesnych południowokoreańskich maszyn.

W tej sprawie już coś się ruszyło, jako że prezentacji doczekał się właśnie pierwszy z nowych myśliwców Polskich Sił Powietrznych, FA-50GF na publicznej ceremonii w Sacheon, około 300 kilometrów na południe od Seulu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez firmę, z którą związano przyszłość polskiego lotnictwa, a więc przez Korea Aerospace Industries (KAI). Podczas niego spotkali się ministrowie obrony obu zaangażowanych państw, którzy nie szczędzili słów na pochwały i wielkie zapowiedzi co do zmian, które zainicjuje ta umowa.

Aktualnie wiemy, że pierwsze testy w locie myśliwców dla Polski odbędą się już w lipcu, a ich dwanaście egzemplarzy trafi do Polski do końca tego roku. Kolejnym krokiem będzie realizacja zamówienia na 36 egzemplarzy zmodernizowanego oryginału do wersji FA-50PL, co będzie miało miejsce w latach od 2025 do 2028 roku. Jeśli z kolei interesuje was to, czym dokładnie są te myśliwce i co potrafią, zachęcam do zapoznania się z wcześniejszym artykułem na temat FA-50.

