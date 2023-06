Nvidia może mieć kłopoty. Legenda w branży chce, aby CPU przewyższyły GPU w obliczeniach SI

Tenstronnet chce zakończyć hegemonię Nvidii. Chce CPU na bazie RISC-V, które przewyższą GPU w konkretnych obliczeniach SI

Zanim przejdziemy do ambitnych celów kanadyjskiego start-upu Tenstorrent, warto wspomnieć, dlaczego to na GPU stawia się aktualnie większość systemów sztucznej inteligencji. Odpowiedź na to jest jednak prosta – układy GPU są lepsze od procesorów CPU w tym zastosowaniu, ponieważ mogą wykonywać wiele równoległych obliczeń w tym samym czasie, co z kolei jest niezbędne dla algorytmów głębokiego uczenia. Układy GPU mają również znacznie większą przepustowość pamięci, co oznacza, że mogą szybciej przesyłać znaczne ilości danych, co jest wręcz kluczowe w przypadku uczenia modeli, które często wymaga pracy z ogromnymi zbiorami danych. Z drugiej strony, procesory CPU lepiej sprawdzają się w zadaniach sekwencyjnych i logicznych, które są bardziej powszechne w tradycyjnych algorytmach sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Diablo IV – test wydajności kart graficznych Nvidia

Innymi więc słowy, w świecie, w którym rządzi głębokie uczenie, akceleratory graficzne stały się faworytami na rynku SI. Tenstorrent ma jednak zamiar zmienić tę sytuację i zapewnić światu innowacyjne procesory z myślą o sztucznej inteligencji, o co zadba niejaki Jim Keller, a więc żyjąca legenda na rynku mikroprocesorów. Ten inżynier pracował dla takich gigantów branży jak AMD, Tesla i Apple, a teraz chce okiełznać potęgę drzemiącą w rdzeniach RISC-V i na ich podstawie opracować CPU, które wraz ze specjalnymi akceleratorami będą wyspecjalizowane w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Wizją Tenstorrent jest stworzenie procesorów SI, które mogą uzupełniać układy GPU, oferując inne podejście do obliczeń tego typu. Połączenie tradycyjnych CPU ze specjalnymi akceleratorami połączy wszechstronność z wysoką wydajnością, a tym samym pozwoli osiągnąć wysoką wydajność i efektywność dla szerokiego zakresu obciążeń SI, bez poświęcania elastyczności i skalowalności. Wszystko to na podstawie RISC-V, a więc dostępną dla każdego nową architekturę z otwartym zestawem instrukcji, która pozwala projektantom chipów dostosować i zoptymalizować zestaw instrukcji do konkretnych wymagań. Elastyczność ta jest szczególnie atrakcyjna w dziedzinie sztucznej inteligencji, gdzie dominują wyspecjalizowane algorytmy i struktury danych.

Czytaj też: Jaka karta do grania w rozdzielczości 3440 x 1440? Testujemy 10 modeli Nvidia

Warto podkreślić, że kiedy najwydajniejsze procesory firmy Tenstorrent już powstaną, nie wygryzą GPU z rynku SI. Zamiast tego będą komplementarnym rozwiązaniem, które może zaspokoić różne potrzeby i preferencje. Podczas gdy układy GPU będą nadal doskonale sprawdzać się w obliczeniach ogólnego przeznaczenia, procesory SI firmy Tenstorrent będą mogły oferować znaczną przewagę wydajnościową w przypadku określonych zadań. To uczyni je atrakcyjną opcją dla producentów poszukujących zoptymalizowanych rozwiązań, jak np. LG, które już na pewno wykorzysta owoce prac firmy, jako że oficjalnie to ogłosiło.

Czytaj też: Nvidia rozdaje wydajność za darmo. Poprawę w grach widać gołym okiem

Pewne jest więc, że wejście Tenstorrent na rynek sprzętu SI ma bardzo szerokie szersze implikacje dla branży. Zwiększona konkurencja sprzyja innowacjom, obniża koszty i przyspiesza postęp technologiczny, wzmacniając tym samym cały ekosystem. Wprawdzie aktualnie firma ma już w ofercie dwa procesory, ale dopiero w tym roku i następnych ma zacząć oferować układy znacznie wyższej klasy.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!