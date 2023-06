Rower elektryczny na turbodoładowaniu. Oto jak Orbit Drive kształtuje przyszłość e-bike

Wyjątkowy zespół napędowy dla e-bike, to jeden z powodów, dlaczego rower elektryczny w przyszłości będzie wyjątkowy

Technologia związana z elektrycznymi rowerami stale ewoluuje i możemy się z tego tylko cieszyć. Aktualnie producenci dążą do tego, aby ciągle poprawiać wydajność, efektywność oraz wrażenia użytkownika z jazdy i finalnie przewyższyć konkurencję. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie jest zaprezentowany właśnie zespół napędowy Orbit Drive, który oferuje nowy sposób napędzania e-bike z wieloma korzyściami dla rowerzystów.

Czytaj też: Oto prawdziwy rower jutra. Dlaczego jest tak wyjątkowy?

Za Orbit Drive odpowiada producent Driven, który pokazał swoje dzieło publicznie na targach Eurobike we Frankfurcie. W skrócie? To istny przełom w technologii silników dla elektrycznych rowerów i to zwłaszcza w sektorze systemów z przekładnią. W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników w piaście lub silników montowanych między korbami, które mają wady pod względem wydajności, rozkładu masy i przełożeń, skomponowany w jeden moduł Orbit Drive posiada kompaktowy i wydajny system przekładni wewnętrznej.

Czytaj też: Elektryczne rowery czeka rewolucja. Oto nowe serce najlepszych elektryków

Podstawą tego innowacyjnego silnika jest właśnie stożkowa przekładnia różnicowa o zmiennej prędkości, która płynnie integruje się z układem napędowym roweru obejmującym lekki oraz kompaktowy silnik, aby wnieść wrażenia z jazdy na nowy poziom. Jedną z głównych zalet tego systemu jest jego zdolność do optymalizacji dostarczania mocy i wydajności oraz zagwarantowanie rowerzystom wyjątkowo płynnego sposobu na przełączanie się między przełożeniami i to nawet podczas znacznego obciążenia. Skutkuje to lepszym transferem mocy, zmniejszonym zużyciem energii i dłuższą żywotnością akumulatora. To jednak i tak nie wszystko.

Kompaktowy rozmiar i niska waga Orbit Drive wspólnie poprawiają rozkład masy w rowerze, co przekłada się na lepsze prowadzenie i zwrotność, a samo umieszczenie silnika w ramie ma pozytywny wpływ na środek ciężkości roweru, a to wszystko razem przekłada się na większą kontrolę nad rowerem. Cenną zaletą jest też znaczna redukcja hałasu, jako że wewnętrzna konstrukcja przekładni redukuje wibracje i hałas generowany przez silnik, zapewniając tym samym cichszą i przyjemniejszą jazdę.

Czytaj też: Teraz na pewno wyrzucisz swój rower. Binary Gear zmienia reguły gry w sektorze rowerów górskich

Innymi więc słowy, Orbit Drive to znacząca innowacja na poletku technologii elektrycznych rowerów. Jako przykład sprzętu “wszystko w jednym”, ten system wykorzystuje konstrukcję bez łańcucha i przerzutek z systemem silnika roweru elektrycznego z przekładnią stożkową, a na papierze zapowiada się wręcz rewolucyjnie. Aktualnie jednak trudno powiedzieć, kiedy Orbit Drive wjedzie na rynek, jako że nie zapowiedziano jeszcze żadnego e-bike, który się go doczeka.

