Świetna nowość w aplikacji PKP Intercity. Na tę zmianę czekało wiele osób

Tych nowości nie się nie docenić. Aplikacja PKP Intercity otrzymała ważną aktualizację

Patrząc na rozwój cyfrowych narzędzi i usług, które ułatwiają codzienne życie nam, obywatelom Polski, nie możemy specjalnie narzekać. Do ideału jest wprawdzie ciągle daleko, ale cyfryzacja w naszym kraju idzie w bardzo dobrym kierunku, jako że portfele możemy już zastępować telefonami, a o oczekiwaniu w kolejce po bilety, których przecież może zabraknąć, możemy już zapomnieć. Wszystko to dzięki przyjemnym (z reguły) w użyciu aplikacjom, do których zalicza się właśnie tytułowa apka PKP Intercity.

Ale zaraz, przecież nie od dziś można kupować bilety w aplikacji PKP Intercity, więc co niby miało ulec zmianie, że o niej wspominam? Odpowiedź na to pytanie zdradza lista nowości, które zostały do niej wprowadzone i które mają bezpośrednio związek z dostępnymi do kupienia biletami. Do tej pory zakup biletów do przejazdów międzynarodowych był możliwy głównie w fizycznych kasach, ale najnowsza aktualizacja wprowadziła je już do aplikacji “z racji jej rosnącej popularności”.

Od teraz w dostępnej na smartfony z systemem iOS oraz Android aplikacji będzie można kupić bilety SuperPromo International, które to zapewnią wam transport do Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Czech. Dodatkowo wprowadzono też bilety IRT dla dorosłych i dzieci do Niemiec, na Litwę i do Austrii w godzinach nocnych oraz eNRT zarówno z, jak i do Austrii, Słowacji oraz Czech.

Ten ostatni rodzaj biletów doczekał się też możliwości uwzględnienia przejazdu z psem oraz rowerem, a gdyby tego było mało, w procesie reklamacji będzie można ubiegać się o ich wymianę lub całkowity zwrot. Taka nowość jest o tyle ważna, że do tej pory bilety eNRT na Słowację i do Czech były bezzwrotne. Wszystko to uzupełnia dotychczasowe możliwości aplikacji PKP Intercity, a więc możliwości łatwego sprawdzenia aktualnych ofert i promocji, uzyskiwania dostępu do biletów w trybie offline, zamawiania posiłków z WARS z dostawą, generowania faktur lub dokonywania zwrotów biletów, ich wykupowania czy rezerwacji konkretnych miejsc w konkretnych wagonach.

