Home Tech Armia USA ma asa w rękawie. Oto jak śmigłowce nowej generacji zrzucą wrogów na kolana

Armia USA ma asa w rękawie. Oto jak śmigłowce nowej generacji zrzucą wrogów na kolana

Chociaż to uzbrojenie, opancerzenie oraz zaawansowanie poszczególnych systemów bojowych przyciąga zawsze największą uwagę do danych sprzętów wojskowych, Armia USA doskonale wie, że ważne jest coś jeszcze. Dlatego właśnie przywiązuje wiele wagi do tego, aby śmigłowce nowej generacji spełniały specyficzne nowe wymagania.