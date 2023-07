Kiedy PlayStation 5 Slim? Dokumenty sądowe zdradziły plany Sony

PlayStation 5 Slim jeszcze w tym roku. Dokumenty sądowe zdradziły plany Sony

Zacznijmy od tego, dlaczego potrzebujemy aktualnie nowej wersji PS5 i dlaczego musi to być akurat wariant Slim, którego doczekaliśmy się również w poprzedniej generacji. Najlepszą odpowiedź na to zapewni nam nic innego, jak właśnie przypomnienie sobie z perspektywy czasu, co zmieniła konsola PlayStation 4 Slim, która miała zarówno wiele wad, jak i zalet. Zacznijmy od tej oczywistej – ulepszonego designu oraz bardziej kompaktowej obudowy, a więc duetu, który wniósł PS4 na zupełnie nowy poziom pod względem samego usytuowania na stanowisku.

Dodatkowo PlayStation 4 Slim cechowało się wyższą wydajnością energetyczną, co przekładało się na niższe zużycie energii, a to wszystko w stosunkowo niskiej cenie. Niestety mimo niższego poboru prądu, bardziej kompaktowy sprzęt i tym samym system chłodzenia sprawiły, że PS4 Slim hałasowało głośniej od swojego większego odpowiednika. Czy tak samo będzie z PlayStation 5 Slim? Odpowiedź na to pytanie możemy dostać jeszcze w tym roku, bo wedle najnowszych przecieków z rozprawy sądowej związanej z Microsoftem, Sony ma zamiar wprowadzić do sprzedaży PS5 Slim już za kilka miesięcy.

Jeśli wierzyć tym dokumentom, Sony wprowadzi na rynek PS5 Slim w cenie 399,99 dolarów, co będzie odpowiadać wariantowi Digital Edition. Pewne jest też, że z biegiem lat firma postara się też o wariant Pro, a więc podejdzie do swojej konsoli obecnej generacji tak, jak do tej poprzedniej i… to wszystko na temat planów Sony, które właśnie ujrzały światło dzienne. Jednak o PS5 Slim wiemy znacznie więcej, dzięki wcześniejszym przeciekom. Oczywiście o ile nie zostały już przedawnione.

Pod koniec zeszłego roku zadawaliśmy sobie pytanie, czy “nowe PlayStation 5” będzie to po prostu PlayStation 5 Slim, czy może nadal po prostu “PlayStation 5”, ale znacząco przeprojektowanym. Wygląda na to, że jednak Sony postawi na to pierwsze rozwiązanie, zamiast ciągle odchudzać główny model i udawać, że to ciągle ta sama konsola. W wersji Slim ponoć Sony uwolni PS5 od wymogu stosowania podstawki w pozycji horyzontalnej, znacznie zmniejszy wielkość obudowy, okroi ją z kilkuset gramów względem oryginału, a przy tym sprawi, że konsola będzie zapewniać równie wysoką wydajność oraz kulturę pracy, jak model oryginalny. Mniejsze gabaryty wpłyną pozytywnie zarówno na koszty produkcji, jak i transportu, co może sprawić, że cena albo spadnie, albo w dobie ciągle rosnącej inflacji, przynajmniej pozostanie na tym samym poziomie.

