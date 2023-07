Test Gainward GeForce RTX 4060 Ghost

Jak wygląda i co oferuje Gainward GeForce RTX 4060 Ghost?

W zestawie z kartą tak naprawdę niczego nie ma. Holder jest zupełnie zbędny, bowiem karta jest lekka i mała. Jakiekolwiek dodatki podniosły by tylko ceny, a w tym przypadku jak najniższa cena jest wskazana.

Gainward GeForce RTX 4060 Ghost jest cały czarny i ma białe podświetlenie z boku. Można go wyłączyć poprzez oprogramowanie, ale nie da się zmienić koloru. Szkoda, że nie ma tu RGB, ale to ponownie oszczędności. Natomiast jeśli lubicie po prostu czarne konstrukcje to jest dobrze. Jakość wykonania jest typowa na budżetowy model. Czuć po prostu, że jest to dosyć plastikowy model, który nie ma metalowego backplate. Warto też zwrócić uwagę na ucięte złącze PCIe. Sprawia to, że nie dojdzie ono do blokady slotu w płycie głównej i karta może łatwo z niego wypaść.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8 GB

Karta ma wymiary 249,9 mm x 128,1 mm x 40,4 mm i waży ok. 650 g. Jest to więc mały model, który spokojnie wejdzie do standardowych obudów. Zajmuje on też 2 sloty PCI, więc tutaj również nie powinno być problemów. Niska waga sprawia, że grafika nie powinna opadać po montażu. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory 95 mm, które pracują półpasywnie. Całość zasilana jest z jednego złącza 8-pin, co jest standardem przy RTX 4060. Sugerowany zasilacz powinien mieć 600 W mocy. Złącza obrazu są standardowe: 1x HDMI 2.1a i 3x DisplayPort 1.4a.

Testowany model ma jeden BIOS. Nie ma tutaj fabrycznego OC, więc taktowanie boost wynosi 2460 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2625 MHz.

Specyfikacja Gainward GeForce RTX 4060 Ghost

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości karta radzi sobie dobrze, choć gorzej od RTX 3060 Ti. Mamy trzy gry bez 60 fps, ale przy jednej z nich wynik jest dosyć bliski idealnej wartości.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości sytuacja się odwraca i mamy 2 gry ze średnio 60 fps. Widać więc, że już przy tej rozdzielczości RTX 4060 nie daje sobie rady.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości karta nie daje już rady, a same wyniki są coraz bliższe RTX 3060.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z ray tracingiem nawet w 1920 x 1080 przyda się DLSS, aby zapewnić 60 fps. Bez niego we wszystkich grach wyniki są poniżej tej wartości.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości jest już bardzo słabo – karta zdecydowanie nie została do niej stworzona.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Nawet DLSS: Jakość pozwala na uzyskanie średnio 60 fps. Generator klatek poprawia sytuację, choć w Dying Light 2 zysk jest naprawdę niski.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości przyda się już generator klatek, choć nawet on nie zawsze zapewni płynną wydajność. DLSS w wyższym trybie jest więc wskazany.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości nawet z generatorem klatek jest słabo – karta nie nadaje się do 3840 x 2160.

Temperatury

Temperatury pod obciążeniem są dobre i niskie. Widać więc, że chłodzenie daje sobie fajnie radę.

Głośność

Głośność również nie jest wysoka, więc tutaj kolejny plus dla Gainwarda. W spoczynku jest idealna cisza, bowiem karta pracuje wtedy pasywnie.

Pobór mocy

Pobór mocy jest niski, co jest plusem wszystkich RTX 4060. W tym wypadku jest najniższy spośród wszystkich kart, więc jest bardzo dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 280 MHz na rdzeniu i o 425 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Gainward GeForce RTX 4060 Ghost jest najsłabszym spośród testowanych RTX 4060, co było spodziewane – nie ma fabrycznego OC. Wyniki nie są jednak znacznie niższe od konkurencji. Karta tak naprawdę sprawdza się tylko w 1920 x 1080, a w kolejnych rozdzielczościach nie zapewnia płynnej rozgrywki. W każdej rozdzielczości wypada też znacznie słabiej od RTX 3060 Ti.

Gry z ray tracingiem

Przy ray tracingu nawet w Full HD przyda się DLSS do zapewnienia średnio 60 fps. Karta wypada ponownie najsłabiej spośród RTX 4060 i gorzej od RTX 3060 Ti.

Czytaj też: Test Aorus GeForce RTX 4060 Elite

Test Gainward GeForce RTX 4060 Ghost – podsumowanie

Gainward GeForce RTX 4060 Ghost to podstawowy model, który nie ma fabrycznego OC. Jest on cały czarny i ma tylko lekkie białe podświetlenie z boku. Jakość wykonania również wskazuje na podstawową konstrukcję – jest dosyć plastikowo. Mimo to chłodzenie fajnie daje sobie radę i zapewnia niskie temperatury przy naprawdę fajnej kulturze pracy. Pobór mocy jest też niski i generalnie pod tym względem ciężko coś karcie zarzucić.

Natomiast jest to nadal RTX 4060 i to najsłabszy z do tej pory testowanych. Wydajność nie jest zadowalająca i powinna być wyższa w stosunku do RTX 3060. Co więcej karta jest słabsza od RTX 3060 Ti, którego najtańsze modele znajdziecie nawet za ok. 1500 zł. Testowany model nadaje się do 1920 x 1080, ale i tutaj znajdą się gry, gdzie będziecie musieli obniżyć detale lub włączyć DLSS. Przy ray tracingu włączenie upscalera jest wręcz obowiązkowe – no chyba, że wolicie obniżyć detale. Karta ma fajny potencjał OC, ale po jego wykonaniu nadal przegrywa z podkręconymi ręcznie modelami od konkurencji. Gdyby jeszcze RTX 4060 miał 12 GB VRAM to byłby to naprawdę plus, a tak mamy mniej niż przy RTX 3060. Oczywiście plusem jest tutaj obsługa DLSS 3, ale to tylko jedna rzecz.

Gainward GeForce RTX 4060 Ghost kupicie za ok. 1429 zł, czyli taniej, niż wynosi cena sugerowana. Moim zdaniem lepiej tutaj dorzucić 100 zł do RTX 3060 Ti chyba, że przekonuje was niższy pobór mocy czy obsługa DLSS 3. Natomiast pod względem samej wydajności starszy model po prostu wypada lepiej. Sam model Gainwarda nie jest zły jak na naprawdę budżetową wersję, ale niestety to nadal RTX 4060.