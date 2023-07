Nie uciekniesz przed aktualizacją. Zapisz tę datę, inaczej Windows 11 może Cię niemiło zaskoczyć

Microsoft podał ważną datę. Wkrótce pierwsze wersje Windowsa 11 pójdą w zapomnienie

Nowy Windows zwykle powodował wiele problemów i najpewniej nie inaczej będzie z Windowsem 12, patrząc po planach Microsoftu m.in. ze wbudowanymi reklamami bezpośrednio w interfejs. Nic więc dziwnego, że wedle statystyk, Windows 11 jest bardzo odległy od popularności Windowsa 10. Nowego systemu nie lubią bowiem zarówno gracze, na co wskazuje raport Steama, wedle to którego Windows 11 trafił dopiero na 35,75% maszyn graczy, którzy biorą udział w badaniu, jak i ogólne statystyki. Te ostatnie stawiają system Microsoftu w jeszcze gorszym świetle, jako że wedle nich Windows 11 nie przekroczył jeszcze 25-procentowego udziału na rynku.

Czytaj też: STOP! Koniecznie sprawdź to przy aktualizacji Windowsa – to może być pułapka

Innymi słowy, Microsoft zwyczajnie nie może być zadowolony z tego, jak uparci są użytkownicy co do pozostawania przy starych systemach. Nie oznacza to jednak, że firma może teraz pozwolić sobie na ograniczanie rozwoju Windowsa 11 i spowolnienie procesu pchania systemu w kierunku możliwie najłatwiejszego utrzymania oraz rozwoju, a to właśnie osiągnie poprzez coś, co może się niektórym nie spodobać. Nawet pomimo tego, że rozwiązanie jest prozaiczne.

Czytaj też: Co potrafi klawisz Windows? Te skróty zmienią sposób, w jaki korzystasz z komputera

Kiedy to Windows 11 debiutował w październiku 2021 roku, jego wersję określono mianem 21H2. Nic nie może jednak wiecznie trwać, więc te przestarzałe wersje z dnia premiery zostaną przez Microsoft porzucone, co oznacza tyle, że nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń oraz wsparcia. Będzie to miało miejsce 10 października 2023 roku, a choć może się wam wydawać, że problemy tego typu was nie dotyczą, to jeśli zależy wam na stabilności i bezpieczeństwie systemu operacyjnego, lepiej o to zadbajcie.

Czytaj też: Tak może wyglądać Windows 12. Ktoś powinien robić notatki

Użytkownicy wyznający zasadę “działa, nie ruszam” muszą więc wyjść ze strefy komfortu i przeprowadzić proces aktualizacji wersji 21H2 do najnowszej 22H2 w Windows Update. W zamian otrzymają ulepszony, teoretycznie stabilniejszy, a przede wszystkim bardziej rozwinięty (m.in. o zakładki w eksploratorze plików) system, który będzie mógł służyć im przez kolejne kilkadziesiąt miesięcy bez koniecznej aktualizacji. Oczywiście o ile zależy wam na aktualizacjach zabezpieczeń i wsparciu ze strony działu obsługi klienta Microsoftu.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!