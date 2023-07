Tak może wyglądać Windows 12. Ktoś powinien robić notatki

Microsoft Windows 12 ma okazję zmienić wiele i nagiąć się do nowych standardów

Microsoft jest liderem w branży systemów operacyjnych od dziesięcioleci, konsekwentnie przesuwając granice i wprowadzając innowacyjne funkcje z każdą iteracją systemu Windows. Wraz z wydaniem systemu Windows 11, który wprowadził atrakcyjny wizualnie interfejs i ulepszone funkcje zwiększające produktywność, wielu użytkowników od razu zaczęło zastanawiać się, co może przynieść kolejna duża aktualizacja systemu operacyjnego Microsoftu, Windows 12. W efekcie dosyć regularnie powstają rozbudowane koncepcje, które przyciągają uwagę ludzi z całego świata swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami i dają nam wgląd w to, co Microsoft może dla nas przygotować.

Tym razem rozgłos zyskała wersja Windowsa 12, którą bez problemu możemy nazwać mianem “Dark Mode On”. Pomysłodawca uczynił bowiem z nowego Windowsa system, który wynosi ciemny tryb wizualny na piedestał, jakby za wszelką cenę chciał spodobać się wszystkim, którzy zakochali się w eleganckiej ciemnej palecie barw… a zwłaszcza właścicielom monitorów OLED, gdzie czerń jest rzeczywiście czernią, bo kompletnie zdezaktywowanym pikselem.

Jak na niestandardowy i nieoficjalny wygląd Windowsa 12 przystało, twórca postarał się o całkowite przerobienie tego, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie wersje systemu Microsoftu… pomijając reklamy, w których firma niedawno się zakochała z jednoczesnym zachowaniem wszechobecnych zaokrąglonych, a nie ostrych rogów UI. Tyczy się to również paska zadań, a raczej centralnie umiejscowionego na dolnej belce paseczka z aplikacjami, który jest nie tyle wymysłem, a obserwacją tego, w którą stronę zmierza Microsoft ze swoim projektem.

Przerobienia doczekało się też Menu Start, zyskując sekcję Ostatnich Elementów w miejscu Zalecanych Treści oraz znacznie przyjemniejszy i rozbudowany system zarządzania widżetami, które można dowolnie przestawiać. W gruncie rzeczy, z odpowiednim rozdysponowaniem funkcji systemu w Menu Start, można wręcz przeprowadzić każdą operację właśnie z jego poziomu, co byłoby szczególnie cenne dla osób, które chcą mieć zawsze wszystko pod ręką. Zwłaszcza że koncept ten wygląda tak, jak połączenie najlepszych funkcji znanych z Windowsa 10 i 11 w jednym.

Jeśli wierzyć plotkom i nieoficjalnym założeniom, Microsoft zaprezentuje pierwsze szczegóły na temat Windowsa 12 w następnym roku. Ten system nazywany w firmowych kuluarach mianem Next Valley trafi na rynek najpewniej wraz z procesorami Ryzen 8000 na bazie architektury Zen 5, a z czasem dołączą do niego CPU Core 15. generacji od Intela (Arrow Lake). Przynajmniej w kwestii układów desktopowych, bo wedle plotek pierwsze nowe “Windows 12-ready” procesory Intela będą należeć już do rodziny Meteor Lake, ale ograniczą się wyłącznie do rynku mobilnego.

