Nadchodzi najlepszy elektryczny rower górski. Thok dąży do zrewolucjonizowania e-bike

Firmie Thok marzy się najlepszy elektryczny rower górski. Stąd ciekawa współpraca

Aktualnie Thok słynący z wyjątkowych rowerów górskich z napędem elektrycznym ma ambitny cel, którego realizuje z wykorzystaniem prototypu Project 4. Ten ma dać życie jednośladowi, który poruszy całym rynkiem e-bike do górskich wojaży, jako że będzie to pierwszy lekki eMTB firmy Thok. Głównym jego elementem będzie oczywiście napęd oraz zawieszenie, ale najwyraźniej również rama i to nie byle jaka, na co wskazuje współpraca z belgijską firmą Materialise w zakresie produkcji addytywnej do stworzenia prototypów samej konstrukcji ramy z włókna węglowego.

Wiemy, że rama Project 4 jest aktualnie drukowana w 3D ze stopu aluminium i krzemu przy użyciu selektywnego topienia laserowego. W tym procesie laser o dużej mocy topi proszek metalowy warstwa po warstwie zgodnie z modelem komputerowym, a owoc tego procesu służy tylko i wyłącznie do przeprowadzania szybkich testów różnych kształtów, geometrii oraz rozwiązań w dążeniu do wyszukania ideału dla nowego e-bike.

Oznacza to, że dziś Project 4 jest jedynie ułamkiem tego, czym będzie jego wersja produkcyjna, która porzuci druk 3D z aluminium i krzemu na rzecz leciutkiego włókna węglowego o fenomenalnym poziomie tłumienia drgań. Wedle założeń, finalna wersja tego elektrycznego roweru górskiego ma objąć lekki silnik Bosch Performance Line SX między korbami o momencie obrotowym na poziomie 55 Nm i maksymalnej mocy rzędu 600 watów. Konfiguracja ta może być również opcjonalnie wyposażona w akumulatory 400 Wh, 545 Wh lub 725 Wh oraz dodatkowe zestawy w ramach rozszerzenia podstawowego zasięgu.

29-calowe obręcze wykonane z włókna węglowego, które zostały owinięte oponami Schwalbe Magic Mary z przodu i Nobby Nic z tyłu, najpewniej przejdą do modelu finalnego. Tyczy się to również dwuczęściowego systemu amortyzacji, wskaźnika poziomu naładowania akumulatora na górnej rurze, wyświetlacza na kierownicy, hamulców tarczowych i tradycyjnych przerzutek oraz łańcucha. Prawdę poznamy jednak dopiero za rok, bo wtedy na rynku ma zadebiutować “pierwszy lekki eMTB” od Thok, będący owocem trwających właśnie eksperymentów oraz testów. Na niską cenę oczywiście nie liczcie.