Miejski rower do zadań specjalnych. Elektryczny Cowboy Cruiser obiecuje wiele

Z e-bike Cowboy Cruiser każdy wypad na miasto będzie niezapomnianą przygodą

Belgijska firma Cowboy w przypadku elektrycznego roweru Cruiser poszła w stronę charakterystycznego projektu, który akurat jest unikalny w jej aktualnej ofercie. Można nawet powiedzieć, że wyróżnia się swoim holenderskim stylem z racji zakrzywionej, wysoko zamontowanej kierownicy, która razem z projektem ramy i specyficznym umiejscowieniem siodełka wymusza na rowerzyście utrzymywanie wyprostowanej postawy. Wiąże się to z poprawą widoczności, większą satysfakcją z jazdy i potencjalnie wyższym komfortem dla niektórych rowerzystów, ale nie bez powodu zaleca się utrzymywać ją wyłącznie na krótkich odcinkach (m.in. miejskich), bo może zbytnio obciążać kręgosłup i zapewniać niezapomniane wrażenia podczas jazdy na nierównościach.

O wyższy komfort mają też dbać nowe uchwyty na wspomnianej podniesionej i zakrzywionej kierownicy, które gwarantują bardziej naturalną pozycję dłoni, a do tego szersze siodełko oraz zaawansowany układ napędowy. W skrócie więc, Cowboy zapewnił sobie nowy typ elektrycznego roweru w swojej ofercie, który względem pozostałych modeli pozwala pokonywać miejską dżunglę na znacznie większym luzie. Dlatego zresztą nie macie co liczyć na wysokie możliwości po stronie układu napędowego, który wykorzystuje połączenie 250-watowego silnika w piaście tylnego koła z wyjmowanym akumulatorem, który musi być ładowany raz na 40-80 kilometrów jazdy, co trwa do 160 minut.

Nie oznacza to jednak, że układ napędowy modelu Cruiser od Cowboy jest niezaawansowany. Wręcz przeciwnie, o co dba zarówno pasek z włókna węglowego (znacznie cichsza i wytrzymalsza alternatywa łańcucha), który się nie brudzi i wymaga mniej konserwacji, jak i wyjątkowo zaawansowana technologia AdaptivePower, wykrywająca siłę pedałowania, czyli po prostu wykorzystująca czujnik momentu obrotowego do regulowania wspomagania zapewnianego przez silnik.

W modelu Cruiser nie zabrakło też zintegrowanego oświetlenia, błotników, odpornych na przebicia opon o szerokości 47 milimetrów, hamulców tarczowych oraz rozbudowanego systemu pokładowego, który obejmuje uchwyt zapewniający możliwość bezprzewodowego ładowania smartfonu i jednoczesnego połączenia go z aplikacją Cowboy, mającą bezpośredni wgląd w aktualny stan e-bike. Cena za taki jednoślad nie może być niska i rzeczywiście w sklepie producenta kupimy go za 2990 euro, czyli 13335 zł.

